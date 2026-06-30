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Јозуа Кимих: Заслужено смо елиминисани

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 11:36

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Јозуа Кимих: Заслужено смо елиминисани
Фото: Tanjug/AP/Petr David Josek

Њемачка је испала са Свјетског првенства од Парагваја. За капитена Јозуа Кимиха осјећај је ужасан и поручује да су потпуно заслужено елиминисани.

Селекција Немачке се у нокаут фазу овогодишњег Мундијала пласирала са првог мјеста на табели Групе Е са шест бодова, након побједа над селекцијама Курасаа (7:1) и Обале Слоноваче (2:1), и пораза од Еквадора (1:2).

Кимих је рекао да сматра да његова екипа није одиграла добро ниједну утакмицу на овогодишњем Свјетском првенству.

"У три наврата смо имали велике проблеме против тимова који нису свјетске класе. То је чињеница", казао је капитен репрезентације Немачке.

Занимљиво, ово је најдаље што је четвороструки свјетски шампион стигао на посљедња три Мундијала. На Свјетском првенству 2018 и 2022. је Њемачка завршила у групној фази.

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Тагови :

Јозуа Кимих

Њемачка

Свјетско првенство 2026

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