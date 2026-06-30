Какав шок! Парагвај избацио Њемачку

Аутор:АТВ редакција
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Парагвај је избацио Њемачку са Свјетског првенства.
Након 120 минута рововске битке резултат је био 1:1, да би у пенал-серији Парагвајци задржали више концентрације и са 4:3 прошли међу 16 најбољих на свијету.
Њемачка је имала посјед и иницијативу, али јалова доминација скупо их је коштала у финишу првог полувремена. У 42. минути офанзивци Парагваја су одиграли сјајну акцију, изиграли одбрану Елфа, а Јулио Енцисо је главом погодио за шокантних 1:0 и одушевљење на трибинама.
Њемачка је у наставку кренула на све или ништа. Притисак се исплатио већ у 54. минути када је Флориан Вирц упутио маестралан центаршут, а Каи Хаверц главом матирао парагвајског чувара мреже за 1:1.
До краја регуларног дијела Нијемци су пропустили зицер преко Хаверца у 78. минути, када је голман Карлос Гил чудесном интервенцијом спасио Парагвај.
Продужеци су донијели додатну драму. У 101. минути стадион је експлодирао када је након корнера Џонатан Такс погодио за 2:1 и потпуни преокрет Њемачке. Ипак, славље Нијемаца прекинуо је марокански судија.
Након позива из ВАР собе и прегледавања снимка, гол је поништен, јер је Валдемар Антон направио очигледан фаул над голманом Гилом у петерцу. Само неколико минута касније, невјероватни Гил је поново зауставио ударац Хаверц главом, а парагвајски голман је у 118. минути одбранио ударац Антона из чисте позиције те одвео меч на пенале.
Њемачка никада није изгбуила пенал серију
Пораз од Парагваја означио је крај јединственог њемачког рекорда на свјетским првенствима. Наиме, Њемачка до овог меча никада у историји није изгубила извођење једанаестераца на Мундијалу.
Прије овог сусрета, Нијемци су славили у сва четири претходна распуцавања на Светским првенствима – 1982, 1986, 1990. и 2006. године.
У тим дуелима извели су укупно 18 пенала и промашили само један, још 1982. против Француске.
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