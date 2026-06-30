Није могло драматичније – Мароко избацио Холандију послије пенала!

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери Марока пласирали су се у осмину финала Свјетског првенства побједом над Холандијом послије бољег извођења пенала.
У регуларном дијелу меча било је 1:1 (0:0), као и послије продужетака, а након пет серија једанаестераца било је 3:2 за афричку селекцију.
Био је ово меч од ког се много очекивало и он нам је заиста понудио узбуђења, али се доста дуго чекало на голове, који су стигли у посљедњој четвртини сусрета.
Стријелац за водећи гол "лала" био је Коди Гакпо у 72. минуту послије необичне асистенције Крисенција Самервила, у паду са земље.
Гакпо је врло емотивно доживио нови погодак на овом првенству, јер му је прије два дана супруга изгубила бебу у поодмаклој трудноћи.
Ипак, спас за Мароко донио је Иса Диоп на почетку надокнаде времена, чиме је на неки начин донио правду, пошто је у тим моментима било тешко отети се утиску да Мароко није заслужио пораз, јер је до примљеног гола имао далеко више шанси пред голом Барта Фербругена.
Пропуштали су Африканци веома прилике преко Ел Ајнауија, Хакимија и Саибарија у првом полувремену, али то није било све.
Почетком другог дијела су далеко више притискали и чак уздрмали пречку послије шута Хакимија у 52. минуту.
Холандија је све то преживјела, а онда у 72. дочекала своју ситуацију да зада први ударац.
Послије тога је Роналд Куман решио да "затвори" утакмицу и ишло је ка томе да ће успјети јер је дјеловало да је примљени гол сасвим сасјекао офанзивне оштрице Марока.
Али, онда се право ниоткуда појавио Иса Диоп који је искористио феноменалан центаршут Талбија и главом смјестио лопту у сам ћошак за 1:1.
На тај начин је спасао Мароко и све заједно нас, у зору, одвео у продужетке.
Било је врло драматично, чак пет од 10 пенала је промашено, а и поједини који су погођени су били из рубрике "веровали или не".
На крају је Мароко наплатио, реално, бољу и храбрију игру, те је поготком Саибарија прошао у осмину финала где ће играти против селекције Канаде.
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