Влада ФБиХ припрема инструкцију о нерадном дану након утакмице БиХ и САД

Аутор:АТВ редакција
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Премијер ФБиХ Нермин Никшић најавио је да ће данас, 29. јуна, бити припремљена инструкција Владе ФБиХ која се тиче евентуалног нерадног дана у четвртак, 2. јула, због утакмице ФИФА Свјетског првенства у фудбалу између репрезентација БиХ и САД-а.
Додао је да ће иницијативу упутити пословној заједници и локалним самоуправама.
По овој инструкцији ће се по њој свако моћи одлучити да ли ће уводити нерадни дан и прилагођавати радно вријеме. Никшић је навео да ће локалне самоуправе бити замољене да омогуће угоститељским објектима који намјеравају организовати праћење утакмице да раде у том периоду.
Утакмица између БиХ и САД-а биће одиграна 2. јула у ноћи са сриједе на четвртак у 2 сата по нашем времену.
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