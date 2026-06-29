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Влада ФБиХ припрема инструкцију о нерадном дану након утакмице БиХ и САД

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 13:31

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Влада ФБиХ припрема инструкцију о нерадном дану након утакмице БиХ и САД
Фото: Tanjug / AP / Lindsey Wasson

Премијер ФБиХ Нермин Никшић најавио је да ће данас, 29. јуна, бити припремљена инструкција Владе ФБиХ која се тиче евентуалног нерадног дана у четвртак, 2. јула, због утакмице ФИФА Свјетског првенства у фудбалу између репрезентација БиХ и САД-а.

Додао је да ће иницијативу упутити пословној заједници и локалним самоуправама.

По овој инструкцији ће се по њој свако моћи одлучити да ли ће уводити нерадни дан и прилагођавати радно вријеме. Никшић је навео да ће локалне самоуправе бити замољене да омогуће угоститељским објектима који намјеравају организовати праћење утакмице да раде у том периоду.

Утакмица између БиХ и САД-а биће одиграна 2. јула у ноћи са сриједе на четвртак у 2 сата по нашем времену.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

БиХ Америка Свјетско првенство

Нермин Никшић

Свјетско првенство 2026

Нерадни дани

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