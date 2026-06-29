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Навијачица Канаде постала хит на интернету: Хтјела да уради мексички талас, па јој испао телефон

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 12:50

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Жени испао телефон на утакмици
Фото: Društvena mreža X/nocontextfooty

Утакмица Канаде и Јужне Африке донијела је занимљив тренутак ван терена, који је за кратко време постао прави хит на друштвеним мрежама.

Док је стадионом пролазио чувени мексички талас, једна навијачица Канаде устала је да се придружи осталима, али је у том тренутку из руке испустила мобилни телефон. У секунди је схватила шта се догодило, а њена шокирана реакција завршила је у телевизијском преносу и убрзо постала вирална.

Снимак се великом брзином проширио интернетом, а бројни навијачи у коментарима нашалили су се да ће добро размислити прије него што сљедећи пут учествују у мексичком таласу. Многи су управо овај моменат назвали једним од најсмијешнијих детаља досадашњег Свјетског првенства.

Подсјетимо, репрезентација Канаде први је учесник осмине финала Свјетског првенства након што је савладала Јужну Африку резултатом 1:0.

(телеграф)

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Тагови :

Свјетско првенство 2026

Канада

Јужна Африка

Мобилни телефон

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