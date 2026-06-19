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Стравичан тренутак на Свјетском првенству: Пуцање ноге се чуло у програму

Аутор:

АТВ редакција
19.06.2026 07:32

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Стравичан тренутак на Свјетском првенству: Пуцање ноге се чуло у програму
Фото: Tanjug/AP/Abbie Parr

Драматичан тренутак обиљежио је меч Канаде и Катара када је Исмаил Коне поломио ногу.

Канађани су славили са 6:0, али је читав меч засјенила стравична повреда Конеа.

Након оштрог старта катарског дефанзивца Мадиаба средином другог полувремена, Канађанин је незгодно доскочио и поломио ногу. Судија је без размишљања показао црвени картон играчу Катара.

Тренутак када Коне ломи ногу
Тренутак када Коне ломи ногу

Ударац је толико био јак да се у преносу уживо чуло "кврцкање", што су многи повезали са звуком лома ноге.

Након тога је дошло и до обрачуна са катарским дефанзивцом, а нагуравања играча замало су угрозила повријеђеног Конеа. Након тога су се репрезентативци Канаде окупили и направили "зид" како би пружили мало приватности медицинском тиму који је помагао Конеу.

Селектор Канаде је након меча изјавио да је резултат у потпуности у другом плану, наглашавајући да је најважније "да се Коне што прије и што сигурније опорави". Саиграчи су му посветили побједу, а у свлачионици је владала мјешавина славља и забринутости.

Према првим процјенама медицинског тима, сумња се на тежи лом ноге, што би могло значити вишемјесечну паузу, а могуће и оперативни захват. Даљњи прегледи требали би прецизније утврдити тежину повреде и план опоравка.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Исмаил Коне

сломио ногу

Канада

Свјетско првенство 2026

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