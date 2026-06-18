Пораз БиХ од Швајцарске, али то можда није оно најгоре

Аутор:Стеван Лулић
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Фудбалери БиХ поражени су од Швајцарске у Лос Анђелесу у другом колу групе Б Свјетског првенства, али то можда није најгоре што им се десило.
Швајцарци су славили резултатом 4:1, али можда већи ударац за Змајеве је то што у посљедњој утакмици групне фазе неће моћи да рачунају на Тарика Мухаремовића.
Мухаремовић, вјероватно и најбољи појединац у редовима БиХ у мечу против Швајцарске, добио је црвени картон у 80. минуту због чега неће моћи да истрчи на терен против Катара у трећој утакмици.
Прво полувријеме није обиловало неким екстремним узбуђењима иако су обје екипе имале неколико прилика.
Швајцарци су држали лопту знатно више у свом посједу, али ниједни ни други се нису исказали у нападу. Томе свједочи податак да су и БиХ и Швајцарска имале само по један шут у оквир гола.
Друго полувријеме боље почиње Швајцарска, а посебно треба истакнути покушај Ендоја у 56. минуту када је покушао маказицама, али Васиљ је показао огромну спремност и сачувао гол БиХ.
У 68. минуту Дедић снажно испаљује пројектил, али је голман Швајцарске успио да заустави његов шут.
Таман када се чинило да су се Змајеви разиграли услиједио је шок у 74. минуту.
Јохан Манзамби, који је тек ушао у игру, погодио из сјајног волеја за 1:0. Одбрана Босне и Херцеговине је, иако веома чврста на овом мечу, ипак капитулирала.
А онда, још снажнији ударац. Играо се 80. минут када, до тог момента сјајни Мухаремовић прави фаул на ивици казненог као посљедњи играч у одбрани и добија црвени картон.
Барбарезови играчи нису успјели до краја да се саберу, а услиједио је нови хладан туш. У 84. минуту Швајцарска стиже до другог гола, још једном преко резервисте са клупе, Рубена Варгаса. Одложио му је лопту Емболо, а фудбалер Севиље рутински погодио даљи угао за 2:0.
Ту није био крај мукама БиХ. Опет су у главним улогама били Варгас и Манзанби, први као асистент, а други као стријелац други пут ове вечери.
Трачак наде за Змајеве донио је Махнић у 90. минуту који је са око 15 метара распалио по лопти и лансирао је мрежу Швајцараца.
Ипак, Швајцарци нису хтјели да се утакмица заврши тако. До новог гола стигли су у другом минуту судијске надокнаде. Мемић је покупио Соу у казненом простору а судија је показао на бијелу тачку. Одговорност је преузео Џака који је био сигуран и ставио тачку на И.
БиХ је након овог пораза остала на једном боду, док је Швајцарска, бар тренутно, на првом мјесту са четири.
У првој утакмици Змајеви су ремизирали са Канадом 1:1, а њихови вечерашњи противници су идентичним резултатом одиграли са Катаром.
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