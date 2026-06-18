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Нема везе с фудбалом: Породица открила зашто је Меси плакао

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 21:32

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Меси на утакмици с Алжиром
Фото: Tanjug/AP Photo/Charlie Riedel

Репрезентативац Аргентине Лео Меси је на првој утакмици на Свјетском првенству против Алжира (3:0) још једном показао зашто је један од најбољих фудбалера у историји.

Он је на тој утакмици постигао хет-трик, то јест сва три гола за репрезентацију Аргентине, а многе је зачудило зашто је у једном тренутку почео да плаче.

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Поводом тога се његова породица огласила саопштењем у којем је објаснила о чему се ради.

Нема везе с фудбалом и ријеч је о здравственом стању оца славног фудбалера Хорхеа Месија.

"Породица Меси обавјештава јавност да се Хорхе Меси тренутно суочава са здравственим проблемом. У овом тренутку налази се под медицинским надзором, опоравља се и његово стање се повољно развија у оквиру здравственог проблема кроз који пролази. Поводом извјештаја, гласина и спекулација које су се појавиле посљедњих сати, породица жели да изрази дубоку забринутост због недостатка сензибилитета, поштовања и дискреције са којом су појединци приступили питању које је искључиво приватна породична ствар", наведено је у саопштењу породице Меси.

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Потом је додато:

"Породица такође жели да појасни да само најближи чланови Хорхеове породице имају стварне и тачне информације о његовом стању. Стога се ниједна верзија, изјава или информација која не долази директно од породице и њених званичних канала не може сматрати валидном нити истинитом. У тренуцима попут ових молимо за одговорност, разборитост и хуманост. Здравље једне особе и мир њених најближих не би смјели да буду предмет спекулација нити неодговорног медијског извјештавања. Искрено захваљујемо на изразима подршке, поштовања и забринутости које смо примили и молимо да се током овог периода поштују Хорхеова приватност, поверљивост и лични простор, као и приватност цијеле његове породице. Све релевантне новости породица ће благовремено саопштити путем одговарајућих званичних канала. Хвала на разумијевању", стоји у саопштењу, пише "Спорт клуб".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Лионел Меси

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

Аргентина

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