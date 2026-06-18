Кћерка бившег репрезентативца БиХ: Навијам за Швајцарску

Аутор:АТВ редакција
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Пред утакмицу Свјетског првенства између Швајцарске и Босне и Херцеговине, швајцарска водитељка Адела Смајић говорила је о свом одрастању уз фудбал, односу према репрезентацијама двије земље и породици која ће пред овај меч бити подијељених емоција.
Као кћерка бившег репрезентативца Босне и Херцеговине Адмира Смајића, Адела је од најранијег дјетињства била окружена фудбалом.
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Ипак, истиче да је њен отац прије свега био – тата.
"Фудбал је код нас увијек био присутан, али за мене је отац првенствено био родитељ. Тек кроз сусрете с људима који су га препознавали и причали о њему схватала сам колико је био цијењен и вољен. То ме чинило веома поносном“, рекла је Адела за "Блик".
Додаје да су она, брат и сестра од оца наслиједили многе особине које их и данас прате кроз живот.
"Пренио нам је дисциплину, амбицију и здрав такмичарски дух. На томе сам му и данас захвална“, казала је.
Једна од успомена која јој је остала дубоко урезана није везана за утакмицу, него за рушење старог стадиона Ванкдорф у Берну, на којем је њен отац годинама наступао.
"Као дијете сам плакала гледајући рушење стадиона. За многе је то била само стара грађевина, а за мене мјесто препуно успомена“, присјетила се.
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Када је ријеч о данашњем сусрету Швајцарске и Босне и Херцеговине, Адела нема дилему за кога навија.
"Рођена сам и одрасла у Швајцарској. Овдје су мој живот, пријатељи и успомене. Зато навијам за Швајцарску. Истовремено сам веома захвална за своје босанске коријене и културу коју сам упознала кроз свог оца“, поручила је.
Признаје да је њен отац вјероватно у нешто тежој ситуацији.
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