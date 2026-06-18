Хтио сам навијати за Србе: Дјечак из Ливна постао хит у региону

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Дјечак из Ливна постао је хит на друштвеним мрежама коментаришући за кога навија на овогодишњем Свјетском првенству у фудбалу.
Разговарајући с новинарком "Н1" он је рекао да навија за репрезентације Босне и Херцеговине и Хрватске.
"Хтио сам и за Србе, само што се они нису квалификовали", рекао је овај дјечак.
Он је додао да је погледао утакмицу БиХ и Канаде којом је бх. репрезентација започела свој наступ на овом првенству.
"Добри су за разлику од 2014", каже он.
Регион
Мотоциклиста погинуо у тешкој несрећи код Дубровника, други повријеђен
"Брат прича о 2014, а није се ни родио тад. Који краљ", један је од бројних коментара.
"Благо твојим родитељима што су те право васпитали, жив нам био 105 година", други је коментар.
"Родитељи овог дјетета су направили најбољи посао на свијету", пише у једном коментару.
Иначе, Босна и Херцеговина вечерас, 18. јуна, игра своју другу утакмицу на овогодишњем Свјетском првенству у фудбалу, а снаге ће од 21 час одмјерити са Швајцарском.
Прву утакмицу репрезентативци БиХ одиграли су у петак, 12. јуна, против Канаде, а резултат је био 1:1.
@n1_hrvatska
Najslađa podrška Vatrenima stiže i iz Livna: "Navijam za Bosnu i Hrvatsku, htio sam i za Srbe, ali se oni nisu kvalificirali" 😅❤️😍 #n1info #fyp #vatreni #reprezentacija #sport #nogomet #fifaworldcup #n1croatia #croatia #explore ♬ original sound - N1 Hrvatska
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
16
50
16
32
16
23
16
17
16
17
Тренутно на програму