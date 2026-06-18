Барбарез пред Швајцарску: Шуњић је спреман, нећу вам открити хоће ли Џеко почети

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Селектор репрезентације Босне и Херцеговине Сергеј Барбарез обратио се јавности на званичној конференцији за медије уочи утакмице другог кола Свјетског првенства против селекције Швајцарске.
"Харис Табаковић је тренирао, иде својим програмом. Биће против Швајцарске у кадру па ћемо видјети шта даље. Постало је позитивно озбиљно што се тиче његове спремности, то је оно што могу рећи", рекао је Барбарез на почетку конференције.
Селектор је био упитан да ли је отежавајућа или олакшавајућа околност што је Швајцарска под великим притиском.
Фудбал
Колумбија побједом започела Мундијал, Узбекистан пружио добру партију
"Притисак је на свакој екипи на овом нивоу. Преискусна су они екипа да би имали проблема с притиском. Имају вољу да исправе тај кикс, а уствари знамо сви шта се и како може, колико ко бодова треба освојити. Амбиције њихове су мало веће и јаче него наше. Али опет се сутра игра за три бода", рекао је Барбарез па додао:
"Кад сагледам све са стране и како су нам дебитовала 24 играча у новије вријеме, то није нормална ствар. И још играте отварајућу утакмицу против домаћина. Има ту наравно сретне нервозе, јер смо ту, али то је била утакмица која је носила свој епитет да је интензивна. Ми смо се носили с тим и заслужили смо бод. Шта ће бити против Швајцарске зависи и од противника. Више гледамо на нас, да покушамо сутра побиједити."
Фудбал
Тексашки обрачун припао Енглеској, јако добра партија Хрватске
На конференцији за медије био је и Никола Катић који није желио коментарисати констатацију да је БиХ и прије била потцијењена па је правила изненађења против фаворизованих репрезентација.
"Свако има право на своје мишљење и исказивање самопоуздања. Фокусирани смо на себе и своју припрему и то је најбитније, имали смо ситуацију сличну. Нама је главни фокус на нама и тако ће остати", поручио је Катић.
Барбарез није желио открити хоће ли капитен Един Џеко почети утакмицу.
"Не знам хоће ли почети. Уствари знам али нећу вам рећи", уз осмијех је рекао Барбарез па открио:
Фудбал
Ливаковић спашавао Хрвате, али га Енглези ''избушили''
"Шуњић је 100 посто спреман, опоравио се. Видјећемо хоће ли играти."
Селектор сматра да БиХ мора бити бољи од Швајцарске или барем сретнији да их побиједимо.
"Уколико дамо 100 одсто од нас, биће добра утакмица и увјерен сам да ће бити добар резултат. Доста зависи и од противника. Видјели сте на првенству, свака утакмица доноси нешто ново и неочекивано. Доста је ремија. Никоме није једноставно колико год био фаворит. Важно је да имате дневну форму, да подигнете ниво расположења. Морате уживати у овим моментима јер Свјетско првенство ће некад бити само успомена. Будите сретни и само преко тих ствари можете најбоље одиграти", поручио је Барбарез.
Катић је на крају још само коментарисао подршку навијача.
"Подршка је била све већа и већа. И тај бараж и припремне утакмице. Све нам то даје вјетар у леђа. Доста наших пријатеља и чланова породице ће бити с њима и то нам значи и даје велику обавезу", истакао је Катић.
Подсјетимо, утакмица између БиХ и Швајцарске игра се вечерас на стадиону Лос Анђелес с почетком у 21:00 сат. Обје селекције након првог кола имају по један освојен бод и нема сумње да ће исход међусобног окршаја дати одговоре на бројна питања.
(Кликс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Фудбал
3 ч0
Фудбал
3 ч1
Фудбал
10 ч0
Фудбал
10 ч0