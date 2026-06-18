Тексашки обрачун припао Енглеској, јако добра партија Хрватске

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери Енглеске побиједили су Хрватску резултатом 4:2 у мечу првог кола групе Л на Свјетском првенству.
Енглези су послије веома узбудљивог меча, у којем су два пута испуштали предност, до три бода стигли захваљујући головима Харија Кејна, Џуда Белингема и Маркуса Рашфорда.
Пред више од 70.000 гледалаца одигран је један од најатрактивнијих сусрета досадашњег тока шампионата, а на крају су Енглези оправдали улогу фаворита и направили важан корак ка пласману у нокаут фазу.
Изабраници енглеског селектора од самог почетка преузели су иницијативу и већ у деветом минуту стигли до највеће могуће прилике. Лука Модрић је у казненом простору оборио противничког играча, а француски судија Клеман Турпан без оклевања показао на белу тачку.
Први покушај Харија Кејна из пенала је заустављен од стране Доминика Ливаковића, али је ударац поновљен због тога што је хрватски голман напустио линију. У другом покушају капитен Енглеске био је сигуран и донио свом тиму предност од 1:0 у 12. минуту.
Хрватска је након примљеног гола успјела да успостави равнотежу и постепено преузме контролу над средином терена. Најприје је Петар Муса пропустио добру прилику у 14. минуту, када је његов ударац у посљедњем тренутку изблокиран.
Изједначење је стигло у 36. минуту. После лепе акције хрватске репрезентације, лопта је стигла до Мартина Батурине, који је снажним ударцем са ивице казненог простора савладао Џордана Пикфорда за 1:1.
Радост Хрвата није дуго трајала. Само шест минута касније Енглеска је поново повела. После корнера који је извео Деклан Рајс, највиши у скоку био је Хари Кејн и ударцем главом постигао свој други погодак на утакмици за 2:1.
Када се чинило да ће Енглеска на одмор отићи са предношћу, услиједио је нови одговор Хрватске. У петом минуту надокнаде првог полувремена Иван Перишић је главом вратио лопту пред гол, а Петар Муса се најбоље снашао у гужви и погодио за 2:2.
Друго полувријеме почело је идеално за Енглезе. Само два минута по наставку игре Џуд Белингем је демонстрирао раскошан таленат. Везиста је сам прошао кроз неколико противничких играча, ушао у казнени простор и прецизним ударцем уз помоћ стативе донео нову предност свом тиму – 3:2.
Тај погодак у великој мери одредио је ток наставка сусрета. Енглеска је контролисала игру и стварала прилике, али је Ливаковић са неколико одличних интервенција држао Хрватску у животу. Бранио је ударце Белингема, Рајса, О'Рајлија и Кејна, а посебно се истакао у 57. минуту када је зауставио покушај капитена Енглеске послије соло продора.
Хрватска је у посљедњих двадесетак минута покушала измјенама да дође до новог изједначења. У игру су ушли Матео Ковачић, Андреј Крамарић, Никола Влашић и Игор Матановић, што је донијело више енергије у нападу.
Најбоље прилике за Хрватску у наставку пропустили су Матановић и Марко Пашалић, чије је ударце зауставио Пикфорд, док је Петар Сучић шутирао преко гола из добре позиције.
Све дилеме око побједника отклоњене су у 85. минуту. Букајо Сака, који је само неколико минута раније ушао у игру, одлично је пронашао Маркуса Рашфорда, а нападач Енглеске из непосредне близине погодио за 4:2.
До краја меча Хрватска је покушала да ублажи пораз. Најближи голу био је Јошко Гвардиол у шестом минуту надокнаде, али је послије његовог ударца Кејн направио одличан блок.
Енглеска је тако победом започела наступ на Светском првенству и потврдила високе амбиције на турниру. Са друге стране, Хрватска је приказала борбену игру и у више наврата показала квалитет, али није успјела да заустави расположене Кејна и Белингема, који су били кључни играчи у тријумфу "Гордог Албиона".
(РТС)
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