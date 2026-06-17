Конго шокирао тихог фаворита Свјетског првенства

Аутор:АТВ
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Још једна изненађујући резултат на Свјетском фудбалском првенству. Конго је шокирао тихог фаворита Португал - екипу предвођену Кристијаном Роналдом.
Јако блиједа утакмица Португала завршена је ремијем 1:1.
Потпуно заслужено аутсајдер је извукао бод.
Сјајно је почело за Португал. Већ у шестом минуту Педро Нето је хируршки прецизно шутирао, а Жоао Невеш главом смјестио лопту у мрежу за вођство.
Да конго није дошао са бијелом заставом говори ситуација већ из 11. минута када је Виса шутирао поред гола.
Како је вријеме одмицало, тако је темпо опадао, а то је у посљедњим тренуцима првог дијела игре искористио Виса, када је надвисио све и погодио послије корнера за велико изненађење и исписавање историје афричке земље.
Други дио игре је донио мали број прилика, двије од њих је имао Кристијано Роналдо. У обје ситуације се чини да је лопта ишла мало иза њега, па Португалац није могао да реагује на најбољи начин. Међутим, много су Португалци покушавали управо да проналаже искусног нападача, док су друге опције стављали у други план, што је, чини се, у неким тренуцима било непотребно.
Бакамбу је могао да казни Португал у 77. минуту, али је шутирао веома непрецизно у 77. минуту. Одличну шансу је имао Бруно Фернандеш у надокнади, ипак, лопта је отишла поред гола.
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