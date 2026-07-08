Морско створење престравило купаче на познатом љетовалишту: Упућен хитан апел

Аутор:АТВ редакција
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Туристи који љетују на црногорском приморју узнемирили су се након што је у близини плаже Маљевик код Сутомора примјећена велика медуза, а фотографија необичног морског створења изазвала је бројна питања на друштвеним мрежама.
Према објави Инстаграм странице "Подгорички времеплов", највјероватније је ријеч о буретастој медузи (Рхизостома пулмо), једној од најчешћих већих врста које настањују Јадран, чији убод углавном није опасан по живот, али може изазвати непријатне реакције на кожи.
На поменутој Инстаграм страници је објављена фотографија медузе коју су, како наводе, послали читаоци након што су је уочили у близини плаже Маљевик у Сутомору.
Уз фотографију су поставили питање које занима многе купаче:
Према наводима из објаве, на основу изгледа медузе претпоставља се да је ријеч о буретастој медузи (Рхизостома пулмо), једној од најчешћих већих медуза које се могу видјети у Јадранском мору.
Како се истиче, њен убод у већини случајева није животно угрожавајући, али може изазвати непријатне симптоме, међу којима су печење и бол на мјесту контакта, црвенило коже и свраб или блажа алергијска реакција.
У објави се додаје да особе које су осјетљиве или склоне алергијама могу развити израженије симптоме, због чега би у том случају требало потражити медицинску помоћ.
Аутори објаве посебно упозоравају купаче да не додирују медузе, чак ни када су насукане на обалу, јер њихове жарне ћелије могу остати активне и након угинућа.
Не дирајте медузе, ни у води ни када су избачене на обалу.
Ако примјетите већу групу медуза, избјегавајте купање на том мјесту.
У случају убода, изађите из воде и исперите мјесто контакта морском водом (не слатком).
Не трљајте кожу песком или пешкиром јер то може погоршати реакцију.
Ако се јаве јачи оток, отежано дисање, вртоглавица или изражена алергијска реакција, одмах потражите медицинску помоћ.
Дјецу држите под посебним надзором и упозорите их да не прилазе медузама, преноси Еспресо.
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