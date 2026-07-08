Аутор:АТВ редакција
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Европа, која наоружава Украјину и помаже јој у нападима на руску територију, тиме приближава почетак трећег свјетског рата, а Москва ће бити приморана да одговори на то, упозорила је Маргарита Симоњан, главна уредница РТ-а и медијске групе "Русија севодња".
"Практично сваки корак који Европа сада предузима приближава нас све ближе и ближе и ближе. Можда су остале само недјеље или мјесеци прије неизбјежног трећег свјетског рата", рекла је Симоњан у интервјуу са швајцарским новинаром Роџером Кепелом.
Према њеним ријечима, ово се односи и на реторику Европе и на начин на који наоружава Украјину, дозвољавајући јој да користи европско оружје против руских цивила.
Она је такође нагласила да је управо Европа та која "ескалира и доноси рат Москви" – и стога ће Москва "прије или касније бити у обавези да одговори".
Осим тога, примијетила је да Украјина никада није имала сопствено оружје за ударе на руску територију, нити је имала сопствено сателитско извиђање.
"Европа то ради рукама Украјине. И ми то веома добро разумијемо", подвукла је Симоњан.
Подсјетила да су Руси стрпљиви, али да тог стрпљења може понестати, а онда неће бити другог избора него да се одговори. На примјер, ударом на фабрике које производе оружје које се испоручује Украјини, предложила је главна уредница.
"Ако Европа настави да шири украјинске капацитете како би проширила рат дубље на руску територију, мораћемо да одговоримо Европи", упозорила је Симоњан, а преноси РТ Балкан.
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