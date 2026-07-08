Logo

Трамп: Данас ћу разговарати телефоном са Путином

08.07.2026 16:28

Коментари:

0
Трамп: Данас ћу разговарати телефоном са Путином
Фото: Танјуг/АП

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да намјерава да данас разговара телефоном са предсједником Русије Владимиром Путином.

"Поставите питање предсједнику Путину, шта бисте га питали? Јер ћу му пренијети то питање, пошто ћу данас разговарати с њим", рекао је Трамп на заједничкој конференцији за новинаре са Владимиром Зеленским.

Трамп је додао да често разговара са Путином и да вјерује да руски предсједник жели што скорије окончање сукоба у Украјини.

"Он ће вам рећи да жели да то заврши што је брже могуће. Он жели крај овога, жели да се то брзо заврши. Питао сам га о томе и разговарали смо о тим темама. Много сам разговарао с њим", навео је амерички предсједник.

Трамп је такође допустио могућност сусрета Путина и Зеленског, али је оцијенио да тај састанак највјероватније не би био одржан у Москви.

(Спутник)

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Владимир Путин

Коментари (0)

Више из рубрике

Чешки премијер Андреј Бабиш разговара са медијима по доласку на самит ЕУ у згради Европског савета у Бриселу.

Свијет

Бабиш: Чешка неће учествовати у пакету војне помоћи Украјини

47 мин

0
Сукоб у Украјини

Свијет

Симоњан: Због поступака Европе, све смо ближе трећем свјетском рату

1 ч

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп говори током састанка кабинета у Бијелој кући, у сриједу, 27. маја 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп: Упозоравам Иран - вечерас ћемо жестоко напасти

1 ч

0
Европска земља пали аларме; "Стиже још један, спремите се; Биће мртвих"

Свијет

Европска земља пали аларме; "Стиже још један, спремите се; Биће мртвих"

1 ч

0

  • Најновије

17

14

Крај и за Далића: Више није селектор Хрватске!

17

10

Центар дана, 08.07.2026.

17

06

Источно Сарајево: На више локација постављени плакати "Не БиХ у НАТО"

17

02

Минић: Гради се транссрпска магистрала од Новог Града до Београда

16

59

Додик: Српска неће одустати од себе, вјерујем у боље дане

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима