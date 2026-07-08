Трамп: Данас ћу разговарати телефоном са Путином

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Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да намјерава да данас разговара телефоном са предсједником Русије Владимиром Путином.
"Поставите питање предсједнику Путину, шта бисте га питали? Јер ћу му пренијети то питање, пошто ћу данас разговарати с њим", рекао је Трамп на заједничкој конференцији за новинаре са Владимиром Зеленским.
Трамп је додао да често разговара са Путином и да вјерује да руски предсједник жели што скорије окончање сукоба у Украјини.
"Он ће вам рећи да жели да то заврши што је брже могуће. Он жели крај овога, жели да се то брзо заврши. Питао сам га о томе и разговарали смо о тим темама. Много сам разговарао с њим", навео је амерички предсједник.
Трамп је такође допустио могућност сусрета Путина и Зеленског, али је оцијенио да тај састанак највјероватније не би био одржан у Москви.
(Спутник)
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