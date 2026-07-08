Бабиш: Чешка неће учествовати у пакету војне помоћи Украјини

Аутор:АТВ редакција
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Чешка неће учествовати у пакету војне помоћи Украјини од 70 милијарди евра о којем су се државе НАТО-а сагласиле на самиту у Анкари, изјавио је чешки премијер Андреј Бабиш.
Чланице НАТО-а на састанку у Анкари обећале су тај износ за Украјину за 2026. годину и "најмање еквивалентне нивое" подршке 2027. године.
У Декларацији са самита лидери држава и влада чланица НАТО-а потврдили су непоколебљиву посвећеност колективној одбрани и трансатлантском јединству, најавили више од 50 милијарди долара нових одбрамбених набавки и обећали да ће Украјини током 2026. године обезбиједити 70 милијарди еура војне помоћи, опреме и обуке.
Савезници су, такође, поновили да је члан 5 Вашингтонског уговора темељ Алијансе, истичући да напад на једну савезницу представља напад на све, те нагласили да јединство и солидарност остају кључни за очување мира, безбједности и просперитета.
Лидери НАТО-а оцијенили су да Русија и даље представља дугорочну пријетњу евроатлантској безбједности и стабилности, док тероризам остаје трајан безбједносни изазов. Због тога су најавили додатна улагања у одбрану, укључујући више од 50 милијарди долара за нове набавке и проширење производних капацитета одбрамбене индустрије.
"Градимо будућност – снажнију Европу у снажнијем НАТО-у, односно модернизовани Савез", наводи се у декларацији.
Савезници су поручили да европске чланице и Канада, у сарадњи са САД, преузимају већу одговорност за одбрану Алијансе, уз наставак улагања у напредне војне технологије, безпосадне системе, интегрисану противваздушну и противракетну одбрану, вјештачку интелигенцију и интероперабилне дигиталне војне капацитете.
Посебан дио Декларације посвећен је Украјини. НАТО је поновио да остаје јединствен у подршци Кијеву у одбрани слободе, суверенитета и територијалног интегритета, преноси Срна.
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