Источно Сарајево: На више локација постављени плакати "Не БиХ у НАТО"

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На више локација у Источном Сарајеву постављени су плакати и леци са натписом "Не БиХ у НАТО".
Уз магистрални пут у Источној Илиџи, који води према НАТО бази у Бутмиру, постављен је билборд са поруком "Не БиХ у НАТО".
Истовремено у Источном Новом Сарајеву на више локација били су разбацани и леци са истом поруком.
Ово није први пут да леци и плакати са таквим порукама буду у Источном Сарајеву, исто се догађало и ранијих година.
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