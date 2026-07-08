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Источно Сарајево: На више локација постављени плакати "Не БиХ у НАТО"

08.07.2026 17:06

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Источно Сарајево: На више локација постављени плакати "Не БиХ у НАТО"
Фото: RTRS

На више локација у Источном Сарајеву постављени су плакати и леци са натписом "Не БиХ у НАТО".

Уз магистрални пут у Источној Илиџи, који води према НАТО бази у Бутмиру, постављен је билборд са поруком "Не БиХ у НАТО".

Истовремено у Источном Новом Сарајеву на више локација били су разбацани и леци са истом поруком.

Ово није први пут да леци и плакати са таквим порукама буду у Источном Сарајеву, исто се догађало и ранијих година.

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Тагови :

билборди

Источно Сарајево

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