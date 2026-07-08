НАТО усвојио декларацију након самита у Анкари: Русија издвојена као највећа пријетња

Аутор:АТВ редакција
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У Анкари је данас завршен самит НАТО-а, а државе чланице су након дводневног догађаја усвојиле заједничку декларацију која садржи шест тачака, од којих се једна директно односи на Руску Федерацију.
У првој се државе чланице обавезују да ће испуњавати обавезе, с посебним акцентом на колективну одбрану.
"Ми, шефови држава и влада НАТО-а, окупили смо се у Анкари како бисмо потврдили нашу непоколебљиву посвећеност колективној одбрани у складу с чланом 5. Вашингтонског уговора и трансатлантској вези. Напад на једног сматра се нападом на све. Наше јединство, солидарност и колективна снага остају темељ мира, сигурности и просперитета за милијарду грађана наше алијансе слободних и демократских држава. Остајемо посвећени нашем приступу одвраћању и одбрани из свих 360 степени", наводи се.
Наредна тачка се односи на Русију, односно на то да је ова земља највећа пријетња Алијанси.
"Како бисмо одговорили на дугорочну пријетњу коју Русија представља евроатлантској сигурности и стабилности, као и на трајну пријетњу тероризма, савезници проводе одбрамбену обавезу договорену у Хагу. Током 2025. године европски савезници и Канада повећали су улагања у кључне одбрамбене потребе за више од 139 милијарди долара. Наша улагања омогућавају развој способности које су нам потребне, уз истовремено јачање наше индустријске базе и отпорности. Данас у Анкари објављујемо више од 50 милијарди долара нових набавки те се обавезујемо на проширење заједничких производних капацитета и сарадњу с индустријом ради убрзања иновација. Наставићемо рад на уклањању трговинских препрека у области одбране међу савезницима и користити партнерства НАТО-а како бисмо максимално ојачали одбрамбену индустрију и сарадњу", стоји у другој тачки декларације.
Даље се наводи да ће европске земље и Канада радити више на улагању у одбрану и доприносити више колективној безбједности.
"Европски савезници и Канада, радећи заједно са Сједињеним Америчким Државама, преузимају већу одговорност за одбрану Савеза. НАТО-ово одвраћање и одбрана заснивају се на одговарајућој комбинацији нуклеарних, конвенционалних и противракетних способности, уз подршку свемирских и сајбер капацитета. Посвећени смо очувању наше борбене предности. Улажемо у способност распоређивања, подршке и одржавања наших оружаних снага те остваривања циљева у свим доменима, укључујући прецизне ударе великог домета, интегрирану противваздушну и противракетну одбрану, беспосадне системе, најсавременије технологије и обавјештајне капацитете. Развијамо интероперабилни трансатлантски војни рачунални облак и уводимо моћне моделе умјетне интелигенције", истиче се.
Четврта тачка се односи на Украјину, али без спомињања могућег чланства ове земље у НАТО-у.
"Украјина доприноси трансатлантској безбједности, а савезници остају јединствени у својој непоколебљивој подршци Украјини у одбрани њене слободе, суверенитета и територијалног интегритета. Европски савезници и Канада сада финансирају велику већину безбједносне помоћи Украјини путем билатералних и мултилатералних механизама. Савезници наглашавају да та подршка мора бити праведна, предвидива и дугорочно одржива. За 2026. годину савезници обећавају 70 милијарди еура војне опреме, помоћи и обуке за Украјину те потврђују своје суверене обавезе да ће током 2027. године одржати најмање једнак ниво подршке. У том смислу поздрављамо одлуку Европске уније да Украјини осигура вишегодишње финансирање кроз Зајам за подршку Украјини", пише у овој тачки.
Претпосљедња тачка декларације се односи на Иран, односно тензије на Блиском истоку.
"Савез наставља одговарати и прилагођавати се стратешком надметању, свеприсутној нестабилности, хибридним пријетњама и понављајућим кризама које обиљежавају наше шире сигурносно окружење. Савезници понављају да Иран никада не смије посједовати нуклеарно оружје и позивају Иран да у потпуности поштује слободу пловидбе кроз Хормушки мореуз", пише у петој тачки.
На крају су се учесници захвалили Турској која је била домаћин самита.
"Изражавамо захвалност на великодушном гостопримству које нам је пружила Турска. Радујемо се нашем наредном састанку", пише у шестој тачки декларације након самита НАТО-а.
(Кликс)
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