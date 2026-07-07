Аутор:АТВ редакција
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Циљ појачавања војне производње у чланицама НАТО-а је да се режим украјинског предсједника Владимира Зеленског снабдијева оружјем "до краја", изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.
Он је новинарима рекао да је разлог за повећану производњу оружја да се оно шаље Кијеву да би, како бројни представници европске елите то кажу, Украјина умјесто њих могла да "исцрпи Русију".
Лавров је истакао да ће жеља Алијансе да се до крајњих граница милитаризује на крају довести до пораза НАТО-а у тој трци.
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Он је додао да Русија чека резултате састанка НАТО-а који се данас и сутра одржава у Анкари.
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