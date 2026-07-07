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Лавров: Циљ Алијансе да Зеленског снабдијева оружјем "до краја"

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 12:55

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Руски министар спољних послова Сергеј Лавров
Фото: Tanjug/Iori Sagisawa/Pool Photo via AP

Циљ појачавања војне производње у чланицама НАТО-а је да се режим украјинског предсједника Владимира Зеленског снабдијева оружјем "до краја", изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.

Он је новинарима рекао да је разлог за повећану производњу оружја да се оно шаље Кијеву да би, како бројни представници европске елите то кажу, Украјина умјесто њих могла да "исцрпи Русију".

Лавров је истакао да ће жеља Алијансе да се до крајњих граница милитаризује на крају довести до пораза НАТО-а у тој трци.

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Он је додао да Русија чека резултате састанка НАТО-а који се данас и сутра одржава у Анкари.

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Подијели:

Тагови :

Сергеј Лавров

Русија

Владимир Зеленски

Оружје

НАТО

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