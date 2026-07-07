Упаљен аларм у Лондону: Вјештачка интелигенција као оружје за нападе

Аутор:Милена Грубор
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Банка Енглеске упалила је црвени аларм и упозорила на нагли пораст ризика које са собом доноси вјештачка интелигенција (ВИ), истичући озбиљне страхове од пуцања берзанског балона, али и све учесталијих, бржих и софистициранијих сајбер напада.
У свом редовном Извјештају о финансијској стабилности, Банка је нагласила да брзи напредак ове технологије директно угрожава ИТ системе водећих банака и стабилност финансијског система Велике Британије. Посебна помама за акцијама ВИ компанија, укључујући и недавни деби компаније SpaceX на тржишту, довела је до тога да процјене вриједности на берзама постану изузетно надуване и нестабилне.
Према налазима из извјештаја, ситуација на тржишту постаје све ризичнија, а економски стручњаци упозоравају на сљедеће факторе:
Забиљежено је „значајно повећање“ праксе позајмљивања новца гдје се акције користе као колатерал, док обични штедише масовно улажу путем берзанских фондова (ЕТФ-ова).
Сами гиганти који се баве вјештачком интелигенцијом енормно су повећали задуживање како би финансирали огромна улагања у инфраструктуру, иако је раст будуће зараде и даље „веома неизвјестан“.
Свака негативна поновна процјена ових изгледа могла би моментално да изазове стрмоглав пад цијена акција, што би проузроковало катастрофалне ланчане посљедице по економију.
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Банка је издала оштро упозорење о потреби да се зајмодавци хитно заштите од ризика тзв. „граничне вјештачке интелигенције“ (frontiere AI) – најновије врхунске технологије која драматично олакшава извођење хакерских удара.
„Недавни брзи напредак у граничним могућностима вјештачке интелигенције повећао је ризике по финансијску стабилност везане за сајбер и оперативну отпорност“, саопштено је, уз напомену да проблем није у томе што је сајбер ризик нов, већ у томе што вјештачка интелигенција из коријена мијења брзину, обим и саму економију извођења напада, чинећи велике поремећаје система много вјероватнијим.
Ови драматични ризици долазе у тренутку када се британски зајмопримци већ суочавају са вишим каматним стопама и рачунима за хипотеке као резултат сукоба на Блиском истоку (рата у Ирану) који је подигао цијене енергије и инфлацију. Иако су се тензије дјелимично смириле након што су Иран и САД потписали споразум о окончању сукоба, Банка предвиђа да ће око пет милиона корисника хипотека видјети повећање мјесечних рата (у просјеку за 45 фунти) до 2028. године.
Уз овај извјештај, Банка је паралелно објавила планове за ублажавање појединих ригорозних правила из 2007. године која регулишу колико капитала зајмодавци морају држати као штит од финансијског шока. Захтјеви су смањени ради усклађивања са глобалним прописима, што ће директно донијети олакшање великим домаћим зајмодавцима као што су NatWest, Lloyds, Nationwide и Santander UK, преноси This is Money.
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