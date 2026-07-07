Дјечаци се утопили током кобне игре: Познати детаљи трагедије

Аутор:Милена Грубор
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Стравична трагедија у којој су се у мају 2024. године утопила два тинејџера поново је шокирала јавност након што су на актуелној истрази откривени језиви детаљи кобног дана.
Тринаестогодишњи Арас Рудзијанскас изгубио је живот покушавајући да спаси свог четрнаестогодишњег друга Давида Радута из ријеке Тајн у Овингаму, након што се недужна дјечија игра на љуљашци од конопца претворила у пакао.
Према свједочењима на истражном суду у Морпету, група од око 20 пријатеља отпутовала је из Њукасла на ријеку, а инцидент се догодио мање од пола сата након њиховог доласка.
Давид, који је био непливач, случајно је испустио конопац љуљашке и пао у воду. Умјесто да исплива на обалу, почео је панично да дозива помоћ, због чега је храбри Арас без размишљања утрчао у ријеку како би га довукао на сигурно.
Истрага је открила сљедеће шокантне појединости кризе у води:
Давид је у стравичној паници почео да гура Араса под воду док су се обојица лавовски борили са струјом.
Друго дијете из групе дотрчало је и ухватило Давида за руке, али је морало да га пусти јер је осјетило како сила вуче и њега под воду.
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Давид је убрзо потонуо и нестао, док је Арасово тијело струја однијела низводно, гдје га је лицем надоље пронашла жена на дасци за веслање.
Жена која је веслала на дасци, Фиона Метјуз, извукла је једва видљиво Арасово тијело из воде и почела да му ради компресију грудног коша рукама, пошто је весло већ била изгубила. Њу су на обали дочекали болничари који су након хитног оживљавања успјели да поново покрену Арасово срце.
Дјечак је авионом хитне помоћи пребачен у Краљевску Викторијанску болницу у Њукаслу, гдје је трагично преминуо три дана касније. Тијело другог дјечака, Давида, полицијски рониоци пронашли су исте вечери на дну ријеке.
Помоћник мртвозорника Пол Дан изразио је дубоку тугу и шок пред породицама страдалих дјечака, напомињући да му ово није први пут да води истрагу због утапања на истом овом дијелу ријеке Тајн:
„Бавио сам се истрагом Роберта Хатерслија (13), још једног младића убијеног под другим околностима у истом дијелу ријеке 2022. године. Сјећам се да сам сједио са његовом породицом и јако се надао да нећу морати поново да имам друге породице испред себе, а ево нас, нажалост, са сличним сплетом околности.“
Полиција је након трагедије наложила да се одсијече грана са кобном љуљашком, али је суду саопштено да је сљедећег јутра непозната особа дошла и потпуно посјекла цијело дрво. Истрага о овој незапамћеној несрећи се наставља, преноси Дејлимејл.
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