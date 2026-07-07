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Реагујте на вријеме! Шта је правило од 30 секунди и како вас може "коштати" картице?

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 13:13

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Реагујте на вријеме! Шта је правило од 30 секунди и како вас може "коштати" картице?
Фото: Pexels

Већина корисника банкомата примјетила је да се након подизања готовине прво враћа банковна картица, а тек потом излази новац.

Иако се то чини као ситница, иза тог редослиједа крије се сигурносна мјера која може спријечити неугодне ситуације.

Према објашњењу стручњака из њемачког банкарског сектора, картица се враћа прије готовине како би се смањила могућност да је корисници забораве у банкомату. Када би новац излазио први, многи би се усредоточили на преузимање новчаница и ненамјерно оставили картицу у уређају.

Правило од 30 секунди

Ако корисник не преузме картицу из утора, банкомат неће исплатити готовину. Тек након што се картица извади, уређај исплаћује новац.

Осим тога, вриједи и правило од 30 секунди. Ако корисник у том року не преузме картицу, банкомат ће је аутоматски повући како би спријечио злоупотребу.

Што ако заборавите картицу или новац?

Аутоматски повучена картица није изгубљена. Банке је чувају на сигурном, а корисник је може преузети у пословници или, овисно о банци, затражити њезину доставу.

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Слично вриједи и за готовину. Ако корисник не узме исплаћени новац, банкомат га након отприлике 20 до 30 секунди повлачи назад, а износ се у правилу аутоматски враћа на рачун.

Пазите на преваре

Иако овакав систем штити кориснике од властитог пропуста, не може спријечити покушаје преваре. Стручњаци упозоравају да никада не треба прихватати помоћ непознатих особа ако картица запне у банкомату или уређај затражи поновно уношење ПИН-а.

ПИН увијек треба уносити тако да другом руком прекријете тастатуру како бисте спријечили крађу података. Додатну сигурност пружају банкомати који се налазе унутар пословница банака, гдје је надзор обично бољи и ризик од преваре мањи.

Ако картица буде украдена или остане заглављена у сумњивим околностима, препоручује се одмах контактирати своју банку и затражити њезину блокаду, преноси Феникс магазин.

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Тагови :

банкомат

превара

Кредитна картица

Паре

банка

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