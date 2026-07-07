Аларм у Њемачкој: Чак 40 одсто радника не вјерује да ће у пензију

Аутор:АТВ редакција
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Четири од 10 запослених у Њемачкој не вјерује да ће моћи да ради до законске старосне границе за пензионисање, показало је ново истраживање засновано на анализи ДГБ Индекса доброг рада.
Према резултатима анкете, у којој је учествовало скоро 28.000 запослених у периоду од 2022. до 2026. године, 53 одсто испитаника вјерује да може без ограничења да обавља свој посао до пензије, док 40 одсто изражава сумњу у ту могућност, пренио је Шпигел.
У појединим секторима проценат запослених који не верују да ће моћи да раде до пензије знатно је виши: у водоинсталатерским, грејачким и санитарним пословима 72 одсто, у нези 71 одсто, у њези старијих особа 67 одсто, у грађевинарству 66 одсто, а у бризи о дјеци 57 одсто.
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Истраживање је показало да су главни разлози за сумњу високи физички напори, стрес, бука, дуг радни дани и ограничене могућности за унапријеђење здравља на радном мјесту.
Предсједница њемачке конфедерације синдиката ДГБ Јасмин Фахими оцијенила је да су резултати "горка реалност" и упозорила да се у пензионој политици не могу игнорисати услови рада.
Она је позвала на побољшање радних услова и флексибилније прелазе у пензију, умјесто даљег подизања старосне границе за одлазак у пензију.
У Њемачкој се тренутно води расправа о реформи пензионог система.
Приједлози укључују усклађивање старосне границе са очекиваним животним вијеком, укидање ранијег пензионисања са 63 године, проширење базе осигураника и друге измјене које је предложила пензиона комисија, преносе Телеграф,
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