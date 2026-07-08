Руси упозорили Турску: Напашће вас

Аутор:АТВ редакција
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Портпарол Кремља Дмитриј Песков изјавио је данас да је Русија више пута упозорила Турску на покушаје Украјине да нападне објекте енергетске инфраструктуре повезане са гасоводима "Плави ток" и "Турски ток".
"Више пута смо скретали пажњу нашим турским колегама на веома опасне активности кијевског режима и сталне покушаје напада на објекте енергетске инфраструктуре повезане са транспортом гаса преко 'Плавог тока' и 'Турског тока'", рекао је Песков на конференцији за новинаре, пренио је "Спутњик".
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Он је навео да Русија предузима мјере како би смањила ризик од, како је оцијенио, напада на међународни енергетски систем.
Песков је оптужио украјинске власти за нападе на објекте критичне енергетске инфраструктуре, наводећи као примјер и нападе на танкере у Каспијском мору, које је окарактерисао као "терористичку активност".
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"Одговор Русије на ове акције Кијева биће наставак специјалне војне операције", рекао је портпарол руског предсједника.
Раније је руска компанија "Гаспром" саопштила да је компресорска станица "Краснодарска", која је дио инфраструктуре гасовода "Плави ток" намијењеног извозу руског гаса у Турску, била мета напада беспилотних летјелица.
Украјинска страна није коментарисала наводе Москве.
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