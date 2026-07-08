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Народни посланик није крив: Потврђена ослобађајућа пресуда Недељку Гламочаку!

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Огњен Матавуљ
08.07.2026 14:49

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Недељко Гламочак
Фото: ATV

Окружни суд у Бањалуци потврдио је ослобађајућу пресуду народном посланику Недељку Гламочаку по оптужници за злоупотребу службеног положаја у Ловачком удружењу ”Узломац” из Котор Вароша.

Пресуда је донесена након што је суд одбио жалбу Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци.

Жалба тужилаштва одбијена као неоснована

”Окружни суд донио је пресуду којом је одбијена као неоснована жалба ОЈТ Бањалука и потврђена првостепена пресуда Основног суда у Градишци од 28. августа 2025. године”, рекла је за АТВ портпарол Окружног суда Милана Анђелић.

Недељко Гламочак

Хроника

Народни посланик Недељко Гламочак поново пред судом

Пресудом Гламочак је ослобођен оптужбе да је обављајући функцију предсједника Ловачкој удружења "Узломац“ Котор Варош без одлуке Управног одбора удружења омогућио точење горива у приватна возила која нису била регистрована на Удружење.

Ослобођен по двије тачке оптужнице

Такође се наводило да за "ладу ниву", која је у власништву Удружења, нису били сачињени путни налози као обавезна пратећа документација из које би била видљива сврха и оправданост кориштења возила. Рачуни су износили 12.722 КМ, а плаћање је одобрио Гламочак чиме је, како се наводило у оптужници, себи и другима омогућио прибављање имовинске користи.

Недељко Гламочак

Хроника

Почело суђење народном посланику Недељку Гламочаку

Гламочак је ослобођен и оптужбе да је од почетка 2016. до краја 2018. године из благајне ЛУ "Узломац" наложио неоправдана плаћања, која није правдао вјеродостојним рачунима, у укупном износу од 26.543 КМ.

Судије из Котор Вароша тражиле изузеће

Пријаву против Гламочака крајем 2021. године поднијела је ПУ Бањалука. Оптужница je подигнута наредне године, а у децембру 2022. године потврдио ју је Основни суд у Котор Вароши. Првостепено суђење је одржано у Основном суду у Градишци, јер су због познанства са оптуженим судије из Котор Вароша тражиле изузеће.

Недељко Гламочак

Хроника

Optužen SDS-ov Nedeljko Glamočak

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Недељко Гламочак суђење

пресуда

Окружни суд Бањалука

злоупотреба положаја

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