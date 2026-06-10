Народни посланик Недељко Гламочак поново пред судом

Аутор:Огњен Матавуљ
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У Окружном суду у Бањалуци одржана је сједница жалбеног вијећа у предмету против народног посланика Недељка Гламочака, који је пресудом Основног суда у Градишци ослобођен оптужбе за злоупотребу службеног положаја.
Ради се о предмету који се односи на злоупотребе у Ловачком удружењу ”Узломац” из Котор Вароша, које је наводно оштећено за око 40.000 КМ.
Жалбу на првостепену пресуду уложило је Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци, тражећи да се ослобађајућа пресуда преиначи или укине и поступак врати на поновно суђење.
Гламочаков бранилац, адвокат Миљкан Пуцар каже за АТВ да очекује да ће жалба тужилаштва бити одбијена и да ће Окружни суд потврдити ослобађајућу пресуду.
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Почело суђење народном посланику Недељку Гламочаку
”Не постоји ни један разлог да се пресуда преиначи. Ту се ради о Удружењу грађана чији су чланови на својим скупштинама и органима јасно навели да је Гламочак све радио у складу са законом. И Пореска управа Републике Српске је вршила контроле Удружења и нису пронађене било какве неправилности”, рекао је Пуцар.
Пријаву против Гламочака крајем 2021. године поднијела је ПУ Бањалука. Оптужница je подигнута наредне године, а у децембру 2022. године потврдио ју је Основни суд у Котор Вароши. Међутим, суђење је одржано у Основном суду у Градишци јер су због познанства са оптуженим судије из Котор Вароша тражиле изузеће.
Хроника
Optužen SDS-ov Nedeljko Glamočak
Оптужницом, Гламочаку је на терет стављено да је обављајући функцију предсједника Ловачкој удружења "Узломац“ Котор Варош без одлуке Управног одбора удружења омогућио точење горива у приватна возила која нису била регистрована на Удружење.
С друге стране за "ладу ниву", која је у власништву Удружења, нису били сачињени путни налози као обавезна пратећа документација из које би била видљива сврха и оправданост кориштења возила. Додаје се да је на тај начин наточено гориво за износ од 12.722 7 КМ, а плаћање рачуна одобрио је Гламочак чиме је, како се наводи, себи и другима омогућио прибављање имовинске користи.
Хроника
Poslanik SDS-a Nedeljko Glamočak osumnjičen da je oštetio udruženje za 42.000 KM
Другом тачком оптужнице Гламочаку је на терет стављено да је од почетка 2016. до краја 2018. године из благајне ЛУ "Узломац" наложио неоправдана плаћања, која није правдао вјеродостојним рачунима, у укупном износу од 26.543 КМ.
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