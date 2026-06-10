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Након запијене оружја, тужилаштву предато шест осумњичених

Аутор:

АТВ
10.06.2026 12:58

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Заплијењено оружје у полицијској акцији
Фото: МУП ТК

Криминалистичка полиција МУП-а Тузланског кантона тужилаштву је поднијела извјештај против 11 особа, који су ухвапшени у великој акцији због сумње да у починили кривично дјело недозвољено држање оружја или експлозивних материја.

”Шест особа је предато у надлежност Кантоналног тужилаштва у Тузли. Они ће данас бити испитани и поступајући тужилац ће највјероватније Општинском суду у Калесији за њих ставити приједлог за одређивање мјере притвора”, рекао је портпарол КТ Тузла Адмир Арнаутовић.

Четворо осумњичених брани се са слободе

Према његовим ријечима једна осумњичена особа се налази у притвору у другом предмету у којем је отворена истрага против њега.

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”Против четири преостале осумњичене особе ће се истрага водити у редовној процедури и пуштени су да се бране са слободе”, рекао је Арнаутовић.

Заплијењено оружја, експлозив, мобилни телефони

Подсјећамо, по налогу Тужилаштва и уз наредбу Општинског суда Калесија јуче су извршени претреси на више локација у Калесији и Живиницама. У сарадњи са МУП-ом Републике Српске извршени су претреси на подручју Братунца, Шековића и Осмака. Приликом претреса је пронађена и одузета одређена количина ватреног оружја, муниције, експлозивних средстава и дијелова оружја, те мобилни телефони и други предмети који се могу довести у везу са извршењем кривичних дјела.

"Поступајући тужилац ће донијети наредбу о провођењу истраге, испитати осумњичене и подузимати даље мјере и радње у односу на њих. Издате су и наредбе за потребна вјештачења и друге истражне радње”, рекао је Арнаутовић.

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Тагови :

Оружје

Тузла

хапшење

МУП Тузланског кантона

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