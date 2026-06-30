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Како правилно чувати лубеницу: Остаће свјежа и до двије седмице

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 20:05

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Како правилно чувати лубеницу: Остаће свјежа и до двије седмице
Фото: Pixabay

Током врелих љетних дана многи воле да се освјеже парчетом добро охлађене лубенице.

Међутим, многи одмах након куповине направе грешку која може да поквари њихов укус. Стручњаци упозоравају да целу лубеницу не би требало одмах стављати у фрижидер, јер ниске температуре могу да утичу на њену текстуру и смање количину вредних хранљивих материја.

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Истраживања показују да цијела лубеница, ако се чува на хладном, сувом и тамном мjесту, боље задржава ликопен, снажан антиоксиданс који јој даје карактеристичну црвену боју.

На тај начин може остати свјежа и до двије недјеље. Ако волите расхлађену лубеницу, препоручује се да је ставите у фрижидер тек неколико сати прије послуживања.

Након сјечења правила су другачија. Најбоље је одсјећи само онолико колико ћете одмах појести, док ће остатак плода, заједно са кором, дуже задржати влагу и свјежину. Ако сте лубеницу ипак исјекли на комаде, ставите их у херметички затворену пластичну или стаклену посуду и чувајте у фрижидеру највише три до четири дана, пише Загреб.инфо.

Стручњаци савјетују да избјегавате чување исјечене лубенице у обичној пластичној кеси или танкој провидној фолији. Задржавање влаге може убрзати развој бактерија, због чега плод постаје слузав и брже се квари.

Постоје и јасни знакови да лубеницу више није безбједно јести. Ако се на кори или месу појавила буђ, ако је текстура постала слузава или ако укус подсјећа на ферментацију и има киселу ноту, такву лубеницу треба бацити.

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Приликом куповине вриједи обратити пажњу на доњу страну плода. Зрела лубеница има изражену кремасто-жуту мрљу, што показује да је довољно дуго сазревала на земљи. Ако је та мрља бела или свијетлозелена, велика је вероватноћа да је убрана прерано и да ће бити мање слатка.

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Тагови :

лубеница

Воће

љето

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