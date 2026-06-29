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Није као обична: Турска лимунада залудјела многе

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 18:09

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Лимунада
Фото: Pexels/Photo by Adrian Frentescu

Лимунада је један од омиљених напитака свима током љетних врућина, али, ако желите да пробате нешто ново турска лимунада је прави избор који је залудио многе.

За разлику од обичне лимунаде, припрема се од цијелог лимуна, због чега има интензивнију арому, богатији укус и освјежавајућу цитрусну ноту која моментално расхлади и освјежава.

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Управо због тога посљедњих година постаје све популарнија и ван граница Турске, поготово љети усред паклених врућина.

Рецепт за турску лимунаду - спас од врућина

За припрему овог освјежавајућег напитка потребна су вам само три састојка:

  • 4 лимуна
  • 200 грама шећера
  • 1 литар хладне воде

По жељи можете додати коцкице леда, свјежу нану или кришке лимуна за декорацију и још више освјежавајући укус.

Како се прави турска лимунада

Лимуне добро оперите, јер се у овом рецепту користи и њихова кора. Исијеците их на мање комаде, уклоните коштице, па их ставите у блендер заједно са шећером и мањом количином воде.

Жељка Цвијановић

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Кратко измиксајте састојке, водећи рачуна да лимун не уситните превише како кора не би пустила горчину. Додајте остатак воде, промијешајте, а затим проциједите кроз ситну цједиљку или газу како бисте добили бистар и освјежавајући напитак.

Прије служења лимунаду добро расхладите у фрижидеру и послужите са доста леда.

У чему је тајна богатијег укуса?

Највећа разлика између класичне и турске лимунаде јесте то што се користи цијели лимун, укључујући и кору. Управо етерична уља из коре дају овом напитку интензивнији мирис и пунији укус.

Важно је, међутим, да лимун не блендирате предуго. Уколико се бијела опна превише уситни, лимунада може добити непријатну горчину.

Зашто је турска лимунада добар избор љети?

Осим што одлично освјежава, лимун је природни извор витамина Ц и антиоксиданата који доприносе нормалном функционисању имуног система. Цитруси садрже и флавоноиде, биљна једињења која имају антиоксидативна својства.

Конзумирање домаће лимунаде може допринијети бољој хидратацији организма током топлих дана, нарочито ако умјесто газираних и индустријских сокова бирате природне напитке.

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Ипак, због додатог шећера препоручује се умјерена конзумација, а количину шећера можете прилагодити свом укусу или га дјелимично замијенити медом или заслађивачем по избору.

(Жена Блиц)

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Лимунада

Турска лимунада

Освјежење

Лимун

Рецепт

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