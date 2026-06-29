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Мушкарац (64) погинуо у тешком судару аутомобила и теретног возила

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 18:03

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Аутомобил полиције Црне Горе.

У тешком удесу који се догодио у близини Колашина, у Црној Гори, погинула је једна особа.

У судару теретног и путничког возила страдао је Мојковчанин Р. Љ. (64).

Удес се догодио у 14.30 часова у месту Сјерогоште, код Колашина, а саобраћај је поново успостављен након завршеног увиђаја, пише РТЦГ.

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Тагови :

Црна Гора

Саобраћајна несрећа

увиђај

погинуо мушкарац

Полиција

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