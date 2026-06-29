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Неко је заборавио багер, стоји паркиран двије године

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 15:06

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Багер
Фото: Pixabay

Несвакидашња ситуација из Пуле попунила је медијске ступце ових дана. Наиме, како тврде грађани, неко је заборавио на багер који стоји паркиран двије године на једном мјесту.

Читалац портала "Истарски.хр" рекао је за локалне медије да овај проблем већ дуже вријеме мучи станаре у Јаподској улици.

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Уз улицу код зграде на адреси Јаподска 14Д већ више од двије године стоји паркиран багер, док комунални редари, тврди читалац, истовремено остављају упозорења власницима путничких аутомобила паркираних на истој површини.

"Уз багер комунална служба ставља обавјештења за нелегални паркинг, али багер не дирају", написао је читалац уз фотографије које је доставио поменутом порталу.

Према његовим ријечима, радна машина се годинама није помјерила са исте локације.

На фотографијама је видљив велики багер паркиран уз ивицу пута, без икаквих назнака да се на тој локацији изводе грађевински радови.

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Ако се багер заиста налази на јавној површини којом управља Град Пула и за његово држање не постоји одговарајуће одобрење, поставља се питање зашто се према њему не поступа једнако као према осталим возилима.

Наиме, према Одлуци о комуналном реду Града Пуле, комунални редари контролишу кориштење јавних површина те могу наредити уклањање предмета и возила који се на њима налазе противно прописима.

Одлука се односи и на возила у ширем смислу, укључујући радне машине, ако се налазе на јавним површинама противно прописаним условима.

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У случају напуштених или непрописно остављених возила комунална служба може покренути управни поступак којим се власнику налаже уклањање, а ако се налог не изврши, могуће је и присилно уклањање о трошку власника.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

багер

Пула

непрописно паркирање

Хрватска

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