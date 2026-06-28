Слабији земљотрес погодио Задар

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Слабији земљотрес у недјељу, 28. јуна погодио је подручје Задра.
Према првим подацима ЕМСЦ-а, потрес магнитуде 2,4 забиљежен је у 11.25 сати. Епицентар је био око 14 километара источно-сјевероисточно од Задра и 110 километара западно-сјеверозападно од Сплита.
ЕМСЦ је раније објавио аутоматску дојаву према којој се потрес осјетио у Хрватској те нагласио да је ријеч о детекцији темељеној на дојавама грађана.
Више информација очекује се након службене обраде података.
На страници ЕМСЦ-а јавили су се и грађани из Задра и околних подручја који тврде да су осјетили подрхтавање. "Два удара заредом", написао је један корисник, док су други навели: "Зачуло се као грмљавина", "лагано све затресло", "Као експлозија", "Затресло се све".
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