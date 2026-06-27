Logo

Утопио се младић (28) у Загребу

27.06.2026 13:43

Коментари:

0
Утопио се младић (28) у Загребу
Фото: Pia B/Pexels

Двадесетосмогодишњи младић утопио се у језеру Јарун у Загребу, саопштила је данас загребачка полиција.

Младић је синоћ око 22.00 скочио у воду, али више није изронио. Тијело су уочили познаници и грађани који су га извукли на обалу, те позвали хитну помоћ, али младићу није било спаса, преноси Срна.

Из полиције су савјетовали грађанима да у воду увијек улазе постепено да би се организам прилагодио температури јер нагли улазак може да изазове шок, те да не скачу у воду непознате дубине због опасности од тешких повреда.

На Јаруну је и у уторак, 23. јуна, пронађено тијело, али нису уочени трагови који би упућивали да је смрт наступила као посљедица кривичног д‌јела.

Подијели:

Тагови :

Хрватска

утапање

Коментари (0)

Више из рубрике

Ајкула

Регион

Драматичан призор код Пуле; Ајкула уочена 40 метара од обале

5 ч

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Регион

Ко је ухапшени Шкаљарац? Сарадник убијеног Алана Кожара

23 ч

0
Опсада у Црној Гори, полиција претреса неколико локација: Пао Шкаљарац

Регион

Опсада у Црној Гори, полиција претреса неколико локација: Пао Шкаљарац

1 д

0
Градоначелнику Никшића забрањен улазак на КиМ

Регион

Градоначелнику Никшића забрањен улазак на КиМ

1 д

0

  • Најновије

16

53

Масакр у Италији! Убијена породица, осумњичен држављанин Бангладеша

16

51

Земљотрес јачине шест степени погодио регион Хиндукуш

16

40

Сви су одушевљени тијелом Данијеле Димитровске: Открила и шта једе

16

31

Екстремне врућине направиле хаос у Европи: Оштећени путеви, поремећен саобраћај

16

25

У Москви је отворена прва школа за одвикавање од пушења

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима