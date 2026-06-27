Утопио се младић (28) у Загребу

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Двадесетосмогодишњи младић утопио се у језеру Јарун у Загребу, саопштила је данас загребачка полиција.
Младић је синоћ око 22.00 скочио у воду, али више није изронио. Тијело су уочили познаници и грађани који су га извукли на обалу, те позвали хитну помоћ, али младићу није било спаса, преноси Срна.
Из полиције су савјетовали грађанима да у воду увијек улазе постепено да би се организам прилагодио температури јер нагли улазак може да изазове шок, те да не скачу у воду непознате дубине због опасности од тешких повреда.
На Јаруну је и у уторак, 23. јуна, пронађено тијело, али нису уочени трагови који би упућивали да је смрт наступила као посљедица кривичног дјела.
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