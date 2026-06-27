Logo

Конаковићева дипломатска побједа: Преко МУП-а отказан концерт Карлеуше у Сарајеву

Аутор:

АТВ редакција
27.06.2026 14:33

Коментари:

3
Конаковићева дипломатска побједа: Преко МУП-а отказан концерт Карлеуше у Сарајеву
Фото: ATV, Facebook/Jelena Karleusa

Елмедин Конаковић је уписао можда и прву дипломатску побједу. Планирани концерт Јелене Карлеуше у Сарајеву је отказан.

Управо је Конаковић и започео "аферу Карлеуша" чиме се са политичке арене преселио на естрадну. Послао је допис МУП-у Кантона Сарајева у којем тражи отказивање концерта Јелене Карлеуше због, како је навео, изазивања националне и вјерске мржње.

"Информације су да је МУП ступио у контакт с организаторима, да је организатор наводно обећао да ће отказати тај концерт, а очекујем, наравно, ако се не догоди брзо отказивање, да ће МУП отказати концерт", рекао је Конаковић.

Он је Карлеушу оптужио за негирање геноцида и због тога је тражио отказивање концерта.

Обрачун Елмедина Конаковића и Јелене Карлеуше

Естрадни обрачун Елмедина Конаковића и Јелене Карлеуше медији су исмијавали, али и забринуто критиковали још када је остављао коментаре на њене објаве на Инстаграму.

Срочили су све у готово једну реченицу: У тренутку када се НиП осипа, "Тројка" тетура под притиском неиспуњених обећања, а Конаковић дипломата разговара само са Денисом Бећировићем и члановима свог кабинета, министар је одлучио пронаћи "достојног" противника.

Замјерили су му то што је озбиљну функцију због свог незнања гурнуо у естрадно блато у којем штетује само БиХ. Тамо нека пјевачица на друштвеним мрежама свађа се са министром иностраних послова неке земље.

"Увлачење србијанске естраде у фокус јавности служи као савршен параван за чињеницу да је Тројка у дефанзиви, а да је НиП од обећане "алтернативе" постао странка у расулу. Карлеуша му је, свјесно или не, пружила сламку спаса, прилику да се поновно представи као заштитник бошњачких интереса против "вањских непријатеља", док му се они унутрашњи проблеми гомилају брже него што стигне објавити нови статус", написао је Став.

Карлеуша: Конаковић је болестан

Пјевачица Јелена Карлеуша у својим објавама поручила је да никада није вријеђала бошњачки народ те оптужила Конаковића за мржњу према њој.

"Овај човјек је болестан од зла и заслијепљен мржњом. Никада у животу нисам ружну ријеч рекла за бошњачки народ! Напротив, само најљепше. Бака ми је Босанка, многи пријатељи Босанци, огромна база обожаватеља из Босне. Не знам зашто се овај несретник окомио на мене, или жели маркетинг или се заљубио, али свакако, срамно понашање. Доста је било мржње!"

Каријера у расулу

По узору на пропале естрадњаке Елмедин Конаковић је обрачуном са Карлеушом враћен из политичког мртвила. Тамо су га смјестили бивши саборци који су напустили НиП. Послала га је и међународна дипломатија којој није дорастао.

У посљедње вријеме, са слашћу га тамо шаљу и кандрови СДА, односно бивши министри иностраних послова попут Бисере Турковић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Елмедин Конаковић

Јелена Карлеуша

Коментари (3)

Прочитајте више

Цвијановић и Нетанјаху

БиХ

Цвијановић: За непостављање заставе БиХ у свијету је крив Конаковић

3 д

0
Конаковић ''призвао'' Карлеушу ''упомоћ'': Концерт скрајнуо причу о пасошима

БиХ

Конаковић ''призвао'' Карлеушу ''упомоћ'': Концерт скрајнуо причу о пасошима

4 д

0
Бисера Турковић и Елмедин Конаковић

БиХ

Бисера ударила на Дину: Коме си дао пасоше, можда је одговор у Скај апликацији

4 д

1
JK Jelena Karleuša

Сцена

Несрећник болестан од зла: Карлеуша послала јасну поруку Конаковићу

1 седм

1

Више из рубрике

Уставни суд БиХ

БиХ

Уставном суду БиХ стижу милиони из ЕУ

21 ч

0
Застава Армије бих

БиХ

"Трајно забранити ратну заставу тзв. Армије БиХ"

21 ч

9
Новац на столу

БиХ

Ко заиста стоји иза компанија у ФБиХ - у чијим рукама заврши новац?

21 ч

0
Заставе БиХ вијоре се на вјетру.

БиХ

Илија Цвитановић упутио проглас Хрватској: Тражи успостављање "хрватске изборне јединице" у ФБиХ

22 ч

0

  • Најновије

16

53

Масакр у Италији! Убијена породица, осумњичен држављанин Бангладеша

16

51

Земљотрес јачине шест степени погодио регион Хиндукуш

16

40

Сви су одушевљени тијелом Данијеле Димитровске: Открила и шта једе

16

31

Екстремне врућине направиле хаос у Европи: Оштећени путеви, поремећен саобраћај

16

25

У Москви је отворена прва школа за одвикавање од пушења

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима