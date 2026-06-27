Конаковићева дипломатска побједа: Преко МУП-а отказан концерт Карлеуше у Сарајеву

Аутор:АТВ редакција
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Елмедин Конаковић је уписао можда и прву дипломатску побједу. Планирани концерт Јелене Карлеуше у Сарајеву је отказан.
Управо је Конаковић и започео "аферу Карлеуша" чиме се са политичке арене преселио на естрадну. Послао је допис МУП-у Кантона Сарајева у којем тражи отказивање концерта Јелене Карлеуше због, како је навео, изазивања националне и вјерске мржње.
"Информације су да је МУП ступио у контакт с организаторима, да је организатор наводно обећао да ће отказати тај концерт, а очекујем, наравно, ако се не догоди брзо отказивање, да ће МУП отказати концерт", рекао је Конаковић.
Он је Карлеушу оптужио за негирање геноцида и због тога је тражио отказивање концерта.
Естрадни обрачун Елмедина Конаковића и Јелене Карлеуше медији су исмијавали, али и забринуто критиковали још када је остављао коментаре на њене објаве на Инстаграму.
Срочили су све у готово једну реченицу: У тренутку када се НиП осипа, "Тројка" тетура под притиском неиспуњених обећања, а Конаковић дипломата разговара само са Денисом Бећировићем и члановима свог кабинета, министар је одлучио пронаћи "достојног" противника.
Замјерили су му то што је озбиљну функцију због свог незнања гурнуо у естрадно блато у којем штетује само БиХ. Тамо нека пјевачица на друштвеним мрежама свађа се са министром иностраних послова неке земље.
"Увлачење србијанске естраде у фокус јавности служи као савршен параван за чињеницу да је Тројка у дефанзиви, а да је НиП од обећане "алтернативе" постао странка у расулу. Карлеуша му је, свјесно или не, пружила сламку спаса, прилику да се поновно представи као заштитник бошњачких интереса против "вањских непријатеља", док му се они унутрашњи проблеми гомилају брже него што стигне објавити нови статус", написао је Став.
Пјевачица Јелена Карлеуша у својим објавама поручила је да никада није вријеђала бошњачки народ те оптужила Конаковића за мржњу према њој.
"Овај човјек је болестан од зла и заслијепљен мржњом. Никада у животу нисам ружну ријеч рекла за бошњачки народ! Напротив, само најљепше. Бака ми је Босанка, многи пријатељи Босанци, огромна база обожаватеља из Босне. Не знам зашто се овај несретник окомио на мене, или жели маркетинг или се заљубио, али свакако, срамно понашање. Доста је било мржње!"
По узору на пропале естрадњаке Елмедин Конаковић је обрачуном са Карлеушом враћен из политичког мртвила. Тамо су га смјестили бивши саборци који су напустили НиП. Послала га је и међународна дипломатија којој није дорастао.
У посљедње вријеме, са слашћу га тамо шаљу и кандрови СДА, односно бивши министри иностраних послова попут Бисере Турковић.
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