Конаковић ''призвао'' Карлеушу ''упомоћ'': Концерт скрајнуо причу о пасошима

Аутор:АТВ редакција
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Посљедњих дана велику пажњу медија привукао је захтјев министра Иностраних послова у Савјету Министара Елмедина Конаковића да се откаже концерт српске пјевачице Јелене Карлеуше у Сарајеву.
Конаковић не посустаје од цијеле те приче те је тако рекао да ће затражити од полиције забрани концерт уколико он не буде отказан.
"Затражићу од МУП-а КС да овај концерт у складу са Законом о јавном окупљању забрани јер је ријеч о особи чији наступи изазивају националну и вјерску мржњу", написао је Конаковић, пренијели су јутрос бројни медији у БиХ.
Добио је и одговор од Карлеуше.
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“Овај човјек је болестан од зла и заслијепљен мржњом. Никада у животу нисам ружну ријеч рекла за бошњачки народ! Напротив, само најљепше. Бака ми је Босанка, многи пријатељи су ми Босанци, а имам и огромну фан-базу из Босне”, написала је Карлеуша.
Занимљиво, цијела сага ''Конаковић-Карлеуша'' у медијима добија велики простор баш у моментима када је Конаковићева претходница Бисера Турковић изнијела оптужбе на његов рачун.
Подсјећамо, Турковићева је рекла да Конаковић крши закон јер не жели да открије информације коме је дао 300 дипломатских пасоша.
Турковићева каже да Конаковића да ове особе крије као “гуја ноге”.
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“Зашто Конаковић не жели да каже колико је дипломатских пасоша издао и коме их је издао (по основу могуће злоупотребе дискреционог права), иако јавност има право на увид у њихова имена? Велики број издатих пасоша значи њихову девалвацију и дискредитацију државе Босне и Херцеговине. Из Министарства иностраних послова са згражањем кажу да је Конаковић издао око 300 дипломатских пасоша, док су његови претходници током читавог мандата издавали двадесетак, и то људима од угледа и значаја који су промовисали државу Босну и Херцеговину", рекла је Турковићева и додала:
"И док Конаковић понекад објави неко име и основ изазивања, већину крије 'к'о гуја ноге'. Наравно, постоје они који су заслужни, као нпр. чланови бх. репрезентације, али шта је с другима? Који је њихов допринос угледу државе БиХ? Конаковић на упите медија о броју, именима и разлозима издавања дипломатских пасоша не одговара и тиме крши Закон о слободном приступу информацијама".
Како каже, Конаковић не одговара ни на посланичка питања којима се тражи листа издатих дипломатских пасоша и разлога њиховог издавања, иако има обавезу да одговори у року од 30 дана.
"На нека од тих питања није одговорио ни након годину дана. С обзиром на то да министар крије имена и разлоге издавања ненормално великог броја дипломатских пасоша, јавност може с правом сумњати на картелске везе. Можда се одговор крије и у Скај и Аном апликацијама. Остаје да надлежне институције провјере”, написала је Турковић.
Овим ријечима Турковићева вјероватно алудира на ранија повезивања Конаковића са картелом Дино и Тито.
О овој теми Конаковић шути, али зато врло радо говори о српској пјевачици и њеном најављеном концерту.
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