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Билчар: Ако се настави игнорисање правних аката, постоји ризик институционалног нарушавања правне сигурности

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 11:29

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Петар Билчар
Фото: Уступљена фотографија

Замјеник директора Агенције за идентификациона документа, евиденцију и размјену података (ИДДЕЕА) БиХ Петар Билчар изјавио је да је дужан још једном указати да се у овој агенцији у континуитету доносе одлуке и спроводе активности које, према доступним правно обавезујућим актима надлежних органа, излазе из јасно дефинисаног законског оквира.

"На ове околности сам више пута писано и усмено упозоравао директора ИДДЕЕА (Алмира Бадњевића), инсистирајући да се све активности без изузетка ускладе са важећим прописима и одлукама надлежних институција, укључујући и судске инстанце које су се изјашњавале у предмету у вези са незаконитим издавањем квалификованих дигиталних сертификата", истакао је Билчар.

Он је указао да уколико се настави са праксом која игнорише или релативизује обавезујуће правне акте, постоји озбиљан ризик институционалног нарушавања правне сигурности и губитка повјерења у систем дигиталног идентитета.

"Очекујем хитно усклађивање свих процеса са правоснажним одлукама и законским оквиром, јер било какво другачије поступање води у директан институционални проблем и несагледиве последице по грађане и правне субјекте", поручио је Билчар.

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Агенција за заштиту личних података БиХ недавно је трајно забранила ИДДЕЕА да обрађује личне податке у сврху издавања квалификованих електронских потврда за електронско потписивање, осим у поступку дигиталног потписивања у области идентификационих докумената.

/СРНА/

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Тагови :

ИДДЕЕА

Петар Билчар

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