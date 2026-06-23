Бисера ударила на Дину: Коме си дао пасоше, можда је одговор у Скај апликацији

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Бивши министар иностраних послова БиХ Бисера Турковић оптужила је садашњег министра Елмедина Конаковића да крши закон јер не жели да каже коме је дао 300 дипломатских пасоша.
Турковић каже за Конаковића да ове особе крије као “гуја ноге”.
“Зашто Конаковић не жели да каже колико је дипломатских пасоша издао и коме их је издао (по основу могуће злоупотребе дискреционог права), иако јавност има право на увид у њихова имена? Велики број издатих пасоша значи њихову девалвацију и дискредитацију државе Босне и Херцеговине. Из Министарства иностраних послова са згражањем кажу да је Конаковић издао око 300 дипломатских пасоша, док су његови претходници током читавог мандата издавали двадесетак, и то људима од угледа и значаја који су промовисали државу Босну и Херцеговину", рекла је Турковићева и додала:
"И док Конаковић понекад објави неко име и основ изазивања, већину крије 'к'о гуја ноге'. Наравно, постоје они који су заслужни, као нпр. чланови бх. репрезентације, али шта је с другима? Који је њихов допринос угледу државе БиХ? Конаковић на упите медија о броју, именима и разлозима издавања дипломатских пасоша не одговара и тиме крши Закон о слободном приступу информацијама".
Како каже, Конаковић не одговара ни на посланичка питања којима се тражи листа издатих дипломатских пасоша и разлога њиховог издавања, иако има обавезу да одговори у року од 30 дана.
"На нека од тих питања није одговорио ни након годину дана. С обзиром на то да министар крије имена и разлоге издавања ненормално великог броја дипломатских пасоша, јавност може с правом сумњати на картелске везе. Можда се одговор крије и у Скај и Аном апликацијама. Остаје да надлежне институције провјере”, написала је Турковић.
Овим ријечима Турковићева вјероватно алудира на ранија повезивања Конаковића са картелом Дино и Тито.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
13
01
12
58
12
57
12
45
12
45
Тренутно на програму