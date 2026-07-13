МУП Хрватске: Систем ЕЕС веома користан, више од 5.000 особа добило забрану уласка

Аутор:АТВ редакција
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Хрватска сматра веома корисним систем уласка/изласка на граничним прелазима, до сада је више од 5.000 лица добило забрану уласка у земљу због безбједносних разлога, изјавио је министар унутрашњих послова Давор Божиновић.
Божиновић је навео да је на нивоу ЕУ до сада регистровано 110 милиона путника, а више од 50.000 је добило забрану уласка због безбједносних разлога.
"У Хрватској је тај број већи од 5.000, што је 11 одсто на нивоу ЕУ. То је директан допринос безбједности европских грађана јер ти људи из разних разлога представљају безбједносни ризик", навео је Божиновић.
Он је подсјетио да је Хрватска једна од држава које су прве увеле нови систем, за који је рекао да је огроман искорак, преносе хрватски медији.
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Божиновић, који се у Бриселу састао са комесаром за унутрашње послове Магнусом Брунером, заузео се за то да ЕУ више користи визну политику за спречавање илегалних миграција.
"Велики је број незаконитих миграната који долази у Хрватску комерцијалним летовима и онда се од туриста претварају у незаконите мигранте", навео је Божиновић.
Он је истакао да је Хрватска спремна и за ЕТИАС, европски систем за претходно одобрење путовања у Шенгенски простор, чија ће примјена, највјероватније, почети почетком сљедеће године.
Путници који у ЕУ могу улазити без виза прије путовања мораће испунити онлајн образац и платити 20 евра. Једном издата дозвола вриједиће три године.
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