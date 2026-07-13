Ојадила вртић за више од 140.000 евра: Хапшење у Хрватској због злоупотребе положаја

Аутор:АТВ редакција
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Пред Жупанијским судом у Загребу подигнута је оптужница против рачуновође (43) у општини Свети Ђурђ. Ускок поменуту терети да је малверзацијама оштетила дјечији вртић за најмање 142.989 евра.
Како је извјестио Ускок, 43-годишњакиња се терети за кривична дјела злоупотребе положаја и овлаштења те фалсификовања исправе.
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Оптужницом се рачуновођи (43) ставља на терет да је од новембра 2020. до фебруара 2025., као стручна сарадница за финансије и рачуноводство у Општини Свети Ђурђ, овлашћена за обављање послова вођења прорачунске, финансијске и књиговодствене документације за један дјечји вртић, као једина овлаштена потписница за потребе пословања вртића, у циљу стицања противправне имовинске користи поступала противно својим овлаштењима и дужностима.
Према Ускоковој оптужници, 43-годишњакиња је потписивала налоге као налогодавац, неистинито приказујући као да их је потписала директорка те неосновано наводећи сврху исплате у своју корист.
Осим тога, искориштавајући повјерење директорке, у обрасце налога које је директорка претходно већ потписала уписивала је своје податке и свој рачун као примаоца, преноси Јутарњи лист.
Такође је користила околност да је директорка требала потписати велики број исправа те јој је, уз неистинито предочавање да се ради о исплатама у вези с разним пословним потребама, давала на потпис већи број налога у којима је назначила свој број рачуна и као сврху плаћања навела разне трошкове уз појашњење да се ради о плаћањима основним примаоцима.
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Након тога је такве неосноване налоге достављала на извршење, истиче Ускок.
Осумњичена је, према оптужници, неоснованим исплатама с рачуна вртића у корист својег приватног рачуна противправно стекла најмање 144.492 евра, при чему је вртић оштећен за износ од 142.989 евра, будући да му је банка у фебруару 2025. надокнадила износ од 1503 евра.
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