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Десингерица оплео по Зорици Брунцлик: Ево шта је рекао о познатој пјевачици

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 17:48

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Пјевач Драгомир Деспић Десингерица
Фото: Printscreen Youtube

Репер Драгомир Деспић Десингерица својим изјавама често привлачи велику пажњу у јавности.

Сада је сумирао утиске послије финала Пинкових звезда када је највише пажње привукао његов коментар о колегиници Зорици Брунцлик.

Он је на почетку открио каква је процедура када заврши наступ и због чега мора дословно да бјежи.

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– А, неее, то је уобичајена процедура, кад ми дође ауто ту буде брда људи и онда се они онако сакупе да не можеш да уђеш и зато имамо екипу за евакуисање…Имамо екипу која одвуче људе, јер они мисле неко се покрива и онда они крену на једну страну, а ја кренем кроз шуму и изађем на други улаз – рекао је Десингерица кроз смијех.

Репер је поменуо и “Пинкове звезде” и открио да се увриједио јер му нико није честитао побједу, али да је сигуран да је “печатирао” читав жири, преноси Телеграф.

– Мало сам се разочарао што се тога тиче, мало сам то лично примио, али.. Ја бих честитао свакоме, ја то све другачије гледам цијели тај бизнис и све. Просто можда су се осјетили тако, или можда се цијелу сезону осјећају поражено, а ово је само печатирање – истакао је он.

На питање због чега мисли да су се чланови жирија цијелу сезону осјећали поражено, Деспић је почео да провоцира:

– Па зато што сам ја тата бајо, зато што нису бољи од мене – рекао је пјевач.

Он је затим оплео по Зорици Брунцлик, те рекао да је све оно што је причала о себи, и њеној величини – пало у воду.

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"Мноо сам се разочарао"

– То сам видио накнадно и много сам се разочарао, јер је поготову она неко ко прича да је она, знаш, па ако си то што причаш онда се пружи рука и каже се “браво”. Мислим, дошли смо до краја, што смо се акали, акали цијелу сезону борили. Све што причаш да си величина, све то на крају падне у воду, са неким тако испадом, ја себи не бих дозволио никад то – рекао Десингерица, па на крају додао:

То је можда васпитање, из куће то иде.

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На питање да ли ће се можда осветити сљедеће сезоне, он каже:

– Ја сам кроз цијели пројекат показао да је неко ко није сујетан и ко није, стварно се радујем свачијем успјеху и ја сам ту за заједнички успјех, ето. То што се ми међусобно чекамо, ја то никад нисам преносио на кандидате што није случај код осталих - истакао је он.

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Тагови :

Драгомир Деспић Десингерица

Зорица Брунцлик

естрада

Пјевачица

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