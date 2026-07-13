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Евакуисано 900 људи из шумског пожара код Париза

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 14:15

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Ватрогасац гаси пожар током шумског пожара у подручју историјске шуме Фонтенбло, око 60 километара јужно од Париза, у Француској, у понедјељак, 13. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Око 900 људи евакуисано је из шумског подручја Лес Фонтенбло у околини Париза, усљед шумског пожара, изјавио је француски министар унутрашњих послова Лоран Нуњез.

"Немамо тачан број, али рекао бих да је евакуисано око 900 људи", рекао је Нуњез на конференцији за новинаре.

Према његовим ријечима, евакуације су углавном извршене у насељеним подручјима на рубу шуме.

Нуњез је нагласио да је пожар избио јуче и да је спалио око 800 хектара шуме, али за сада није пријављено да је било ко повријеђен нити да је оштећен било који стамбени објекат.

Тим од око 500 ватрогасаца и даље покушава да исконтролише пожар, преноси Срна.

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Тагови :

пожар

Француска

Ватрогасци

евакуација

ватра

Велики шумски пожар

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