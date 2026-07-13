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"Српска неће дати сагласност да се у Уставу мијења начин избора члана Предсједништва БиХ"

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 14:33

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Милорад Додик Жељка Цвијановић Саво Минић Сања Вулић састанак са ХДЗ-ом
Фото: X/Milorad Dodik

ХДЗ БиХ је најбољи представник хрватског народа, који је понижен садашњим избором члана Предсједништва БиХ, и подржаћемо сваку иницијативу да се то питање ријеши у корист хрватског конститутивног народа, поручио је лидер СНСД-а Милорад Додик.

"Ми из Републике Српске нећемо дати сагласност да се у Уставу мијења начин избора члана Предсједништва БиХ. Нема потребе да разговарамо на тему по питању избора српског члана Предсједништва БиХ осим непосредним изборима у Српској", поручио је Додик на Иксу те додао:

"Суверенитет се не прави на начин како је до сада биран Жељко Комшић".

БиХ се мора вратити на Устав, нагласио је лидер СНСД-а те додао и да треба да прогласи ништавним све одлуке високих представника.

"Наша сарадња је била добра, успјели смо да радимо тако да не радимо једни против других, а нисмо били ни против било кога. Дали смо допринос да се сачува мир и уради шта је могуће, мада је у БиХ завладала једна међународна мафија, која је смјењивала и именовала, и нисмо сигурни да је овоме крај", рекао је Додик.

Лидер СНСД-а је закључио да је састанак био прилика да се погледа шта је урађено и како даље.

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Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

Босна и Херцеговина

ХДЗ БиХ

Састанак

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