"Српска неће дати сагласност да се у Уставу мијења начин избора члана Предсједништва БиХ"

Аутор:АТВ редакција
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ХДЗ БиХ је најбољи представник хрватског народа, који је понижен садашњим избором члана Предсједништва БиХ, и подржаћемо сваку иницијативу да се то питање ријеши у корист хрватског конститутивног народа, поручио је лидер СНСД-а Милорад Додик.
"Ми из Републике Српске нећемо дати сагласност да се у Уставу мијења начин избора члана Предсједништва БиХ. Нема потребе да разговарамо на тему по питању избора српског члана Предсједништва БиХ осим непосредним изборима у Српској", поручио је Додик на Иксу те додао:
"Суверенитет се не прави на начин како је до сада биран Жељко Комшић".
БиХ се мора вратити на Устав, нагласио је лидер СНСД-а те додао и да треба да прогласи ништавним све одлуке високих представника.
ХДЗ БиХ је најбољи представник хрватског народа, који је понижен садашњим избором члана Предсједништва БиХ, и подржаћемо сваку иницијативу да се то питање ријеши у корист хрватског конститутивног народа.— Милорад Додик (@MiloradDodik) July 13, 2026
Ми из Републике Српске нећемо дати сагласност да се у Уставу мијења начин… pic.twitter.com/zL6IfSk4r8
"Наша сарадња је била добра, успјели смо да радимо тако да не радимо једни против других, а нисмо били ни против било кога. Дали смо допринос да се сачува мир и уради шта је могуће, мада је у БиХ завладала једна међународна мафија, која је смјењивала и именовала, и нисмо сигурни да је овоме крај", рекао је Додик.
Лидер СНСД-а је закључио да је састанак био прилика да се погледа шта је урађено и како даље.
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