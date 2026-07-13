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Унапријеђен правни оквир за надзор над јавним предузећима

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 09:17

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Влада Републике Српске
Фото: ATV

Уредбама о обједињеном извјештају о пословању јавних предузећа и о Јединственом информационом систему, које је недавно усвојила Влада Републике Српске, унапређује се правни оквир за спровођење надзора над јавним предузећима, речено је Срни у Министарству привреде и предузетништва Српске.

У Министарству наглашавају да је ријеч о веома значајном искораку у оквиру спровођења реформе јавних предузећа у Републици Српској.

"Усвајањем ових уредби стварају се предуслови за успостављање јединственог система прикупљања и размјене података, унапређење извјештавања, јачање транспарентности и ефикаснију координацију надзора над пословањем јавних предузећа у Републици Српској, а све у циљу постизања већег степена одговорности, ефикасности и економичности њиховог пословања", појашњавају у Министарству.

Како се наглашава, обједињени извјештај о пословању јавних предузећа садржи податке о пословању, финансијским резултатима, управљачким структурама, корпоративном управљању и другим показатељима од значаја за вршење власничке функције и надзор над пословањем јавних предузећа.

Овај извјештај израђује тијело за координацију надзора над јавним предузећима /тренутно је то Одјељење за координацију надзора над радом јавних предузећа у оквиру Генералног секретаријата Владе Републике Српске/, у сарадњи са осталим учесницима у систему за координацију надзора јавних предузећа и доставља га Влади Републике Српске на разматрање једном годишње.

Уредбом о Јединственом информационом систему успоставља се јединствена електронска платформа за прикупљање, обраду и праћење података о јавним предузећима.

"Информациони систем омогућава вођење Регистра јавних предузећа, праћење финансијских и нефинансијских показатеља пословања, праћење планова пословања, кредитне задужености, судских спорова, потенцијалних обавеза и других података од значаја за координацију надзора над пословањем јавних предузећа", наглашавају у Министарству привреде и предузетништва, преноси Срна

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Влада Републике Српске

јавна предузећа

правни оквир

Република Српска

Министарство привреде и предузетништва

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