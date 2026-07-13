Мишић: Српска је паметно искористила тренутак - доста су Срби били врећа за ударање

За недјељу дана десетине милиона Американаца биће упознате са нашом голготом и овај потез показује да је Република Српска, која је покретач приче, предузимљива, модерна, али и да се не плаши да каже истину.Овако политички консултант Иван Мишић коментарише отварање покретне мултимедијалне изложе "Упознајте српско страдање" која Њујорчанима прича причу о српским жртвама од логора у Независној Држави Хрватској, до егзодуса Срба са Косова и Метохије крајем вијека.

Меморијални центар Републике Српске покренуо је и реализовао ову идеју, а садржаји кампање приказују се на најпознатијим локацијама Њујорка, укључујући простор испред сједишта УН, али и другим локацијама које представљају симболе глобалне дипломатије, медија и савременог урбаног живота. Посебан сегмент кампање посвећен је страдању српске дјеце, са циљем да се кроз судбине најмлађих покаже људска димензија трагедија које су обиљежиле српски народ.

Кампања Меморијалног центра о страдању српског народа

Мишић сматра да је идеја изванредна и додаје да ће начин њене реализације привући доста пажње код Американаца.

- Американци су једноставни људи и њима неке ствари треба "нацртати". Ово је најбољи могући начин да се прикажу сва страдања која су Срби као православни хришћани подносили, а за тако нешто је управо сада прави час јер је тренутна америчка администрација посебно осјетљива на заштиту хришћанства у свијету. Просто речено, Република Српска је генијално урадила посао тим мултимедијалним приказивањем српских жртава, не само у Босни и Херцеговини, него и на Косову, обухватајући све оно шта се нашем народу дешавало - каже Мишић за Спутњик.

Овај потез паметно је изведен и из разлога што ће извршна власт једне од највећих нуклеарних сила и једне од највећих свјетских економија увидјети да њени грађани и бирачи, посебно у великим градовима, стичу другачију перцепцију о једном хришћанском, православном народу у Европи и о ономе што је преживио последњих двадесет или тридесет година, а како су га сатанизовале претходне администрације. То садашње власти мотивише и даје им простора да боље сарађују и са Републиком Српском и са Србијом, објашњава наш саговорник и додаје да је то једна проактивна, паметна, храбра и домишљата политика, али и најбољи могући начин да се искористе околности које су дошле са промјеном вриједносног система и власти у једној од три највеће нуклеарне силе.

Република Српска је наглас рекла истину о српским жртвама, о злочинима у НДХ и о ономе што се дешавало на Косову и Метохији и по Мишићевом мишљењу, то је геополитички подвиг и велика побједа спољне политике за српски народ. Овако нешто, подсјећа он, није било ни замисливо до прије неколико година. Међутим, нису само околности и спољни фактори ти који утичу на овакав подухват.

- Није довољно само да се околности промјене – потребно је да их препознате и искористите. Ово је преседан и надам се да ће и Република Српска, али и Србија, убудуће користити овакве прилике за остваривање српских интереса, прије свега кроз истину - додао је Мишић.

Он подсјећа да је идентична резолуција оној донијетој у Српској о злочинима над Србима у НДХ предлагана чак два пута у Народној Скупштини Републике Србије, али да за њу није било разумијевања, па тако није доспијевала ни на дневни ред, а не на гласање.

- Некако је српски народ дуго био врећа за ударање и није се навикло да се чује и наш глас. Сада, када постоји могућност да се тај глас чује у Сједињеним Америчким Државама, поготово у координацији и уз подршку Руске Федерације, Република Српска је урадила нешто што је и политички и морално добро – и за прошлост и за будућност. Ка будућности и треба ићи, али прошлост се никада не смије заборавити, већ увијек мора постојати дужно поштовање према жртвама предака - како због самих жртава, тако и због њихових породица и будућих поколења - додао је Мишић.

Мишић верује да је изложба баш сада отворена и због датума повезаних са злочинима у Босни и Херцеговини које су Срби наводно чинили, а који се уз велику медијску пропраћеност и финансије различитих европских "добротвора" сваке године бучно обиљежавају.

Рат у Украјини, амерички напад на Иран, израелско равнање Газе и други догађаји доказали су коначно дијелу западне публике да су их њихови медији деценијама уназад лагали, креирајући лажни наратив у зависности од угла који им је у том тренутку потребан. Ово је у значајној мери допринијело и преиспитивању ратова везаних за распад Југославије и улози Срба као дежурних криваца. Међутим, постоји и друга страна "медаље".

- Са једне стране нам све то заиста иде у прилог и Српска то зна да искористи, али са друге стране нам не иде на руку јер што је више актуелних дешавања у свијету, конфликта који су почели и завршили се, или још трају а утичу на економију, деривате, енергенте и друге ставке од којих живот значи свим људима на свијету, то онда одвлачи пажњу са наше теме. Међутим, то никако не значи да не треба да се боримо. Треба наглас рећи "ми нисмо лоши момци", наше политике нису лоше, ми као народ нисмо лоши и заузимамо врло битно мјесто на овом свијету и у хришћанској заједници. Ми не можемо да кажемо као народ, држава, Српска или Србија да ћемо због било којих дешавања у свијету гурнути своју причу са стране, мислећи да никога не занима - истиче Мишић.

Умјесто тога морамо бити проактивни и - модерни, какав је и случај са овом изложбом. Српска генерално иде добро тим путем, напомиње он и подсјећа на различита дипломатска достигнућа која је Бањалука извојевала до сада.

- Мораш да будеш паметан и предузимљив, а Република Српска је управо то и урадила. Чињеница је да је Додик изузетно средио односе са Америком, након чега је као предсједник СНСД-а примљен од стране Владимира Путина, заједно са предсједником Караном и премијером Минићем. То је преседан и показује велико поштовање Кремља према Републици Српској и Милораду Додику. Нама је као држави и народу, уз све мане и врлине, у интересу да будемо у добрим односима са Руском Федерацијом и Сједињеним Државама, насупрот Бриселу, Европској унији и неизабраној, дегенерисаној бриселској елити и њиховим чиновницима. То је наш интерес и економски и политички и безбједносни. Овим потезом Српска је показала да је предузимљива, модерна и да се не плаши - закључује Мишић.

(РТРС)