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Минић: Апсолутно вјерујем нашим институцијама и полицији

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 07:36

Коментари:

5
Минић: Апсолутно вјерујем нашим институцијама и полицији
Фото: АТВ

Апсолутно вјерујем нашим институцијама и полицији, која је у Палама током викенда спријечила много веће потенцијалне проблеме од оних који се помињу у пријавама на рад полицијских службеника, навео је предсједник Владе Републике Српске, Саво Минић.

"Вјерујем и унутрашњој контроли МУП-а Српске, која све притужбе детаљно испитује. Полиција Републике Српске била је и увијек ће бити на страни својих грађана, у борби против свих облика криминала и кршења закона", навео је Минић на Иксу.

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Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Предсједник Владе

МУП Републике Српске

Пале

Полиција

Коментари (5)

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