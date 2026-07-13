Минић: Апсолутно вјерујем нашим институцијама и полицији

Аутор:АТВ редакција
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Апсолутно вјерујем нашим институцијама и полицији, која је у Палама током викенда спријечила много веће потенцијалне проблеме од оних који се помињу у пријавама на рад полицијских службеника, навео је предсједник Владе Републике Српске, Саво Минић.
"Вјерујем и унутрашњој контроли МУП-а Српске, која све притужбе детаљно испитује. Полиција Републике Српске била је и увијек ће бити на страни својих грађана, у борби против свих облика криминала и кршења закона", навео је Минић на Иксу.
Апсолутно вјерујем нашим институцијама и полицији, која је у Палама током викенда спријечила много веће потенцијалне проблеме од оних који се помињу у пријавама на рад полицијских службеника.— Саво Минић (@minic_savo) July 13, 2026
Вјерујем и унутрашњој контроли МУП-а Српске, која све притужбе детаљно испитује.…
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