МУП Српске: Угоститељски објекат контролисан у Палама није регистрован за ту дјелатност

Аутор:АТВ редакција
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Угоститељски објекат у Палама који је контролисан прексиноћ у Палама нема дозволу за обављање угоститељске дјелатности, што је полицијским службеницима Министарства унутрашњих послова потврдио и сам власник објекта М.Л. који је полицијским службеницима навео да је објекат изнајмио и да нема дозволу за рад.
Имајући у виду питања које је јавно упутио начелник општине Пале Дејан Којић према Министарству унутрашњих послова Републике Српске, питамо истог да ли је могуће да није знао да наведени објекат у којем се окупља и по пет стотина људи нема дозволу за рад?! Да нема све потребне сагласности као и сви други угоститељи, од противпожарне сагласности до бројних других којима се гостима гарантује да се ради о безбједном мјесту. Да ли зна да ли организатор има дозволу за организовање ових концерата, јер Министарство располаже информацијом да наведени организатор није регистрован као агенција за обављање тих послова и сам догађај пријављен је Полицијској станици на дан одржавања концерта, а обавеза је најмање 72 часа прије?
Да ли је знао да послове обезбјеђења у наведеном објекту обављају лица која пролазе кроз службене евиденције МУП-а и да ни на који начин не би могли да обављају те послове, као и да постоји оперативна информација да се управо неки од њих баве незаконитом продајом наркотика на подручју његове општине?! Да ли начелник зна да се ови послови обезбјеђења могу обављати само у складу са Закон о обезбјеђењу лица и имовине и приватним детективским дјелатностима Републике Српске?!
Несреће попут оне у ноћном клубу у Кочанима у Македонији у којој је страдало много младих људи, упозорење су свима да требамо учинити све да се такве ствари не понове.
Министарство ће о свом утврђеном чињеничном стању обавијестити надлежне службе од Пореске управе, Инспектората Републике Српске и других, како би и они могли предузети све законом прописане мјере и радње из своје надлежности.
Министарство одбацује манипулације у вези са прекомјерном употребе силе, јер чак и на снимцима који су медији објавили, једино што се чује је галама и јасна наређења полицијских службеника према онима који су се приликом контроле понашали на начин да су игнорисали полицијска упутства или покушали побјећи.
Никаква „дјеца“ нису привођена, јер најмлађи међу санкционисаним лицима има 21 годину старости и сваки је санкционисан искључиво због одбијања да поступи по полицијском наређењу.
Поручујемо да ће и у наредном периоду наставити са појачаним контролама јавних окупљања и досљедном примјеном закона, с циљем заштите безбједности свих грађана и очувања јавног реда и мира.
Истовремено, Министарство позива власнике угоститељских објеката и организаторе концерата и других јавних догађаја да поштују све законске обавезе које се односе на безбједност. Одговорним поступањем организатора стварају се услови да сва јавна окупљања протекну безбједно, без инцидената и у интересу свих грађана, саопштено је из МУП-а Српске.
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