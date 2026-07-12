Дјевојка усвојила пса, он је унаказио!

Аутор:АТВ редакција
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Шарлот Потс (32) купила је једногодишњег пса, мјешанца америчког булдога и кане корса, од одгајивача којег је пронашла преко Фејсбука. У почетку се пас, по имену Блу, добро уклопио у породицу и, како каже власница, није показивао никакве знаке агресије према новим власницима.
Међутим, 4. јула, током уобичајене суботње шетње, пас је изненада насрнуо на Шарлот док су се играли лоптом. Зарио је зубе у њену ногу и поцијепао јој тренерку.
"Покушавала сам да га скинем са себе и дозивала помоћ", испричала је Шарлот, која живи у енглеском граду Хексаму.
"Дозивала сам брата да изађе кроз капију, али прије него што је успио да изађе, пас ми је поцијепао тренерку, пробио десну ногу, а затим ме неколико пута угризао и за лијеву. Вриштала сам. Изгубила сам много крви", каже Шарлот.
На крају је успјела да се ослободи из псећих чељусти, након чега је хитно превезена у болницу у Њукаслу, гдје је подвргнута двочасовној операцији због тешких повреда.
"Оперисана сам у суботу и сада морам два пута седмично да долазим на контроле. Пробио ми је мишић надлактице и тешко повриједио бутину".
Додала је да би вјероватно и даље била у болници да није било њене партнерке Рејчел, као и да јој је искуство у кик-боксу помогло да се одбрани.
"Да нисам тренирала кик-бокс, мислим да не бих била довољно јака да га одгурнем".
Полиција је на мјесту догађаја успавала пса јер службеници нису успјели да га смире. Цијела драма трајала је око осам минута, а Шарлот сматра да би напад могао да буде смртоносан да је потрајао још мало.
"Дјеловало ми је као вјечност. Мислила сам да нећу изаћи жива. Постоји шест нивоа тежине уједа паса. Шести је смртоносан, а мој случај је био пети степен".
Иако каже да и даље воли псе, жели да упозори људе на важност процјене њиховог понашања прије него што буду удомљени.
"Волим псе, али желим да подигнем свијест о томе колико је важно да сваки пас буде темељно процијењен прије него што добије нови дом".
Неколико седмица прије напада полиција је посјетила Шарлот након анонимне дојаве да посједује пса расе XL були, која је забрањена у Великој Британији. Полицајци су, на основу фотографије његове главе, процијенили да је Блу амерички булдог и због тога га нису одузели.
Овај случај услиједио је након што је бивша учесница ријалити програма „Биг Брадер“, Ајслин Хоган-Валас, затражила строже прописе за власнике паса пошто ју је на једној прослави повриједио пас расе XL були.
Упркос забрани ове расе, број напада паса у Великој Британији и даље расте. Сваке године више од 9.000 људи буде примљено у болнице због озбиљних уједа паса, преноси Курир
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