Потоп на Лаушу након кратког пљуска: Карађорђева улица постала језеро, мјештани огорчени

Аутор:АТВ редакција
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Краткотрајни љетни пљусак поново је направио хаос у бањалучком насељу Лауш, гдје се дио Карађорђеве улице, од бројева 161 до 189, претворио у право језеро.
Оборинске воде лију низ цесту, а мјештани јављају да је бујица на улицу избацила велику количину фекалија, због чега се насељем шири несношљив и непријатан мирис.
- Чим падне киша, улица постане ријека, а данас дословно пливамо у фекалијама. Страхујемо од заразе, а морамо све да очистимо - поручили су огорчени мјештани насеља Лауш, те апеловали на надлежне службе да коначно ријеше овај вишегодишњи проблем.
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