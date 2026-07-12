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Потоп на Лаушу након кратког пљуска: Карађорђева улица постала језеро, мјештани огорчени

Аутор:

АТВ редакција
12.07.2026 14:24

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Лауш поплављена улица
Фото: Glas Srpske/printscreen

Краткотрајни љетни пљусак поново је направио хаос у бањалучком насељу Лауш, гдје се дио Карађорђеве улице, од бројева 161 до 189, претворио у право језеро.

Оборинске воде лију низ цесту, а мјештани јављају да је бујица на улицу избацила велику количину фекалија, због чега се насељем шири несношљив и непријатан мирис.

- Чим падне киша, улица постане ријека, а данас дословно пливамо у фекалијама. Страхујемо од заразе, а морамо све да очистимо - поручили су огорчени мјештани насеља Лауш, те апеловали на надлежне службе да коначно ријеше овај вишегодишњи проблем.

(Глас Српске)

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Тагови :

Бањалука

Лауш

поплављена улица

Киша

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