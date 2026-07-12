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Ухапшен контроверзни бивши полицијски инспектор Тодор Дошен

Аутор:

АТВ редакција
12.07.2026 15:08

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Ухапшен контроверзни бивши полицијски инспектор Тодор Дошен

Контроверзни бивши полицијски инспектор Тодор Дошен (58) поново је пао у руке закона. У акцији полиције, која је изведена данас, 12. јула 2026. године у 10.40 часова, припадници Полицијске станице Сурчин и Саобраћајне полицијске испоставе за државне путеве пресрели су и зауставили луксузни аутомобил марке БМW у Јакову, у Улици Вожда Карађорђа код броја 177.

Рутинско заустављање одмах се претворило у драму када је утврђено да Дошен, иначе некадашњи полицијски функционер са пребивалиштем на Палилули, управља возилом под дејством психоактивних супстанци. Међутим, прави шок за оперативце услиједио је детаљним претресом БМW-а, где је пронађен читав арсенал опреме, хладног оружја и службених полицијских обележја, пише Телеграф.

У возилу су пронађени:

  • Црни качкет са ознаком Управе криминалистичке полиције (УКП)
  • Два пара службених лисица
  • Једна службена стоп таблица са натписом "Стоп полиција"
  • Двије телескопске палице
  • Један метални нож и бибер спреј
  • Два електрошокера на батерије
  • Антирадар уређај

Сумња се да је бивши инспектор злоупотребљавао ову опрему како би се на путевима лажно представљао као активни радник УКП-а и пресретао возаче, користећи познавање полицијских процедура.

Полицајац са дебелим криминалним досијеом

Хапшење под дејством наркотика са арсеналом у гепеку само је наставак дугог низа скандала и кривичних дјела који прате Дошена. Његова каријера у служби одавно је прекинута због тешких злоупотреба, након чега је суспендован и више пута кривично гоњен. Широј јавности постао је познат по контроверзном учешћу у истрази убиства пјевачице Јелене Марјановић, гдје су његов рад пратиле бројне сумње.

Након одласка из полиције, његово име пунило је искључиво ступце црне хронике због тешких кривичних дјела. Према писању медија, Посебно одјељење за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва подигло је оптужницу против њега за злоупотребу службеног положаја и превару тешку преко 3 милиона динара, коју је извршио док је радио у ПС Чукарица.

Поред тога, Дошен је хапшен и због изнуде и бруталног покушаја наплате зеленашког дуга.

Хитно привођење судији

Након данашњег хапшења у Јакову, Дошен је спроведен у просторије ПС Сурчин. Одређено му је полицијско задржавање због извршених тешких прекршаја из Закона о безбједности саобраћаја на путевима (ЗОБС) и Закона о оружју и муницији. Уз примјену члана 308. Закона о прекршајима, он ће директно из притвора бити предат Дежурном судији за прекршаје, док полиција паралелно испитује да ли је пронађено оружје и УКП опрема коришћена за вршење других кривичних дјела на територији Београда.

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Тагови :

Тодор Дошен

Србија

полицајац

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