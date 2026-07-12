Ухапшен контроверзни бивши полицијски инспектор Тодор Дошен

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Контроверзни бивши полицијски инспектор Тодор Дошен (58) поново је пао у руке закона. У акцији полиције, која је изведена данас, 12. јула 2026. године у 10.40 часова, припадници Полицијске станице Сурчин и Саобраћајне полицијске испоставе за државне путеве пресрели су и зауставили луксузни аутомобил марке БМW у Јакову, у Улици Вожда Карађорђа код броја 177.
Рутинско заустављање одмах се претворило у драму када је утврђено да Дошен, иначе некадашњи полицијски функционер са пребивалиштем на Палилули, управља возилом под дејством психоактивних супстанци. Међутим, прави шок за оперативце услиједио је детаљним претресом БМW-а, где је пронађен читав арсенал опреме, хладног оружја и службених полицијских обележја, пише Телеграф.
Сумња се да је бивши инспектор злоупотребљавао ову опрему како би се на путевима лажно представљао као активни радник УКП-а и пресретао возаче, користећи познавање полицијских процедура.
Хапшење под дејством наркотика са арсеналом у гепеку само је наставак дугог низа скандала и кривичних дјела који прате Дошена. Његова каријера у служби одавно је прекинута због тешких злоупотреба, након чега је суспендован и више пута кривично гоњен. Широј јавности постао је познат по контроверзном учешћу у истрази убиства пјевачице Јелене Марјановић, гдје су његов рад пратиле бројне сумње.
Након одласка из полиције, његово име пунило је искључиво ступце црне хронике због тешких кривичних дјела. Према писању медија, Посебно одјељење за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва подигло је оптужницу против њега за злоупотребу службеног положаја и превару тешку преко 3 милиона динара, коју је извршио док је радио у ПС Чукарица.
Поред тога, Дошен је хапшен и због изнуде и бруталног покушаја наплате зеленашког дуга.
Након данашњег хапшења у Јакову, Дошен је спроведен у просторије ПС Сурчин. Одређено му је полицијско задржавање због извршених тешких прекршаја из Закона о безбједности саобраћаја на путевима (ЗОБС) и Закона о оружју и муницији. Уз примјену члана 308. Закона о прекршајима, он ће директно из притвора бити предат Дежурном судији за прекршаје, док полиција паралелно испитује да ли је пронађено оружје и УКП опрема коришћена за вршење других кривичних дјела на територији Београда.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
6 ч0
Србија
20 ч0
Србија
1 д0
Србија
1 д0
Најновије
18
21
18
17
17
54
17
36
17
21
Тренутно на програму